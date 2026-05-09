Dat het onrustig is bij Real Madrid, is een understatement. Een vechtpartij tussen teamgenoten en de veelbesproken vakantie van een vedette zorgden al voor flink wat verbazing. Daar is nu opnieuw een opvallend moment bijgekomen.

Real Madrid ligt de afgelopen weken onder een vergrootglas door alle incidenten rondom de club. Tijdens een training in aanloop naar het duel tegen FC Barcelona dit weekend deed zich opnieuw een opmerkelijke situatie voor. Ditmaal was doelman Thibaut Courtois de boeman.

Een camera legde vast hoe Courtois tijdens een trainingsoefening met een soort karatetrap richting Kylian Mbappé kwam aanvliegen. De Belg ging voor de bal, maar miste daarbij maar net het hoofd van zijn ploeggenoot, die herstellende is van een hamstringblessure. Mbappé leek daar niet bepaald blij mee. Gelukkig kwam het niet tot een conflict tussen de twee Real-sterren, anders dan eerder deze week binnen de selectie het geval was.

Courtois nearly taking Mbappé's head off going for the high ball

Mbappé

De onrust bij Real Madrid begon met een tripje van sterspeler Mbappé. De Fransman liep onlangs een spierblessure op en stond daardoor aan de kant. De 27-jarige aanvaller maakte van zijn afwezigheid gebruik om samen met zijn vriendin Ester Expósito naar het Italiaanse eiland Sardinië af te reizen.

Volgens berichten had Mbappé daarvoor toestemming gekregen van zowel de club als de medische staf. Toch viel het uitstapje slecht bij een deel van de fans. Zij hadden liever gezien dat de aanvaller in Madrid was gebleven om volledig aan zijn herstel te werken.

Petitie

De woede onder de fans liep zelfs zo hoog op dat massaal een petitie werd ondertekend om de Fransman weg te krijgen bij de club. Die petitie zou inmiddels liefst 30,5 miljoen handtekeningen hebben verzameld. Daarmee is het oorspronkelijke doel van 200.000 handtekeningen voor de campagne met de titel ‘Mbappé eruit’ ruimschoots overschreden.

Sterker nog: met meer dan 30 miljoen steunbetuigingen zou de petitie inmiddels de meest ondertekende digitale petitie ooit zijn. Daarmee zou ook het vorige record van de ‘Justice for George Floyd’-petitie uit 2020, die rond de 19 miljoen handtekeningen haalde, zijn verpulverd.

Vechtpartij

Het ging echter van kwaad tot erger bij de Madrilenen. Op woensdag meldde de Spaanse sportkrant Marca al dat het hommeles was tussen middenvelders Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni. Tijdens de training werd er een harde tackle ingezet, waarna de twee het aan de stok kregen. Uiteindelijk werden ze door teamgenoten uit elkaar gehaald, en leek het met een sisser af te lopen. Maar een dag later ging het nog veel erger mis.

Volgens diverse media in Spanje was het donderdag zelfs zo heftig tussen de twee kemphanen dat er vuistslagen zijn uitgedeeld. "Het incident was nog een stuk heftiger dan woensdag. Valverde moest zelfs in het ziekenhuis worden opgenomen", aldus Marca. Intern zou de situatie zelfs al als 'zeer ernstig' zijn bestempeld. RMC meldt dat Valverde zelfs buiten bewustzijn is geraakt toen hij een snijwond opliep tijdens de vecht- en valpartij. Uiteindelijk kregen beide spelers een boete van een half miljoen euro voor het incident.

Zondagavond staat El Clásico op het programma. Real Madrid gaat op bezoek bij aartsrivaal FC Barcelona. Het duel gaat om 21:00 uur van start.

