FC Barcelona heeft zondag voor een unicum gezorgd door voor het eerst in de geschiedenis kampioen van Spanje te worden in een duel tegen Real Madrid. De Catalanen maakten al in de beginfase het verschil en kwamen niet meer in de problemen tegen de door ruzie verscheurde aartsrivaal: 2-0. Frenkie de Jong mocht in de slotfase als invaller ook nog meedelen in de feestvreugde.

Barcelona verdedigde met nog vier duels te gaan een voorsprong van 11 punten op de nummer twee Real Madrid en kon het dus beslissen in een rechtstreeks duel tegen de aartsrivaal. Iets dat enkel in het seizoen 1931/1932 was gebeurd in El Clásico. Toen werd Real Madrid dankzij een 2-2 gelijkspel tegen Barça kampioen. Deze keer mocht Barça het feest vieren.

Bij Barcelona begon De Jong in de feestwedstrijd zondag op de bank en hij zag hoe zijn team geweldig startte. Eerst schoot Marcus Rashford na negen minuten een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied op wonderschone wijze in de kruising en nog geen tien minuten later maakte Ferran Torres er al 2-0 van na een prachtige actie van Dani Olmo.

Die stand stond ook na een uur spelen nog op het bord toen De Jong mocht invallen. Met hem in de ploeg kwam Barcelona niet meer in de problemen en dus mocht hij een half uur later groot feest gaan vieren. Voor De Jong is het zijn derde titel in dienst van de Catalaanse topclub.

Vreselijk nieuws Barça-coach Flick

Voor Hansi Flick, de coach van FC Barcelona, was het een bijzondere afsluiting van een vreselijk weekend. De Duitse trainer kreeg namelijk het vreselijke nieuws te verwerken dat zijn vader is overleden. Desondanks zit hij wel gewoon op de bank.

Chaos bij Real Madrid

Voor Real Madrid was de Clásico het volgende hoofdstuk in een dramatische periode. Het was bij de Spaanse topclub de afgelopen week enorm onrustig door chaos binnen de selectie. Federico Valverde en Aurelien Tchouaméni kregen het deze week flink met elkaar op de stok bij de club en dat leidde donderdag zelfs tot een incident waarbij de Uruguayaan een hoofdwond opliep. Beide spelers kregen vervolgens een half miljoen boete.

Ook was er onrust rond topscorer Mbappé en hoofdcoach Alvaro Arbeloa. De Franse aanvaller zette kwaad bloed bij de aanhang met een vakantie met zijn vriendin en een petitie waarin opgeroepen werd tot zijn vertrek werd miljoenen keren getekend.

Arbeloa bleek het ondertussen met meerdere selectieleden aan de stok te hebben. Voorganger Xabi Alonso werd eerder al ontslagen door de slechte band met zijn selectie, maar Arbeloa zou het zo mogelijk nog bonter hebben gemaakt. Volgens Spaanse media zijn er meerdere spelers die niet meer met hun coach praten.

