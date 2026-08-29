De loting van de Champions League heeft in Barcelona voor de nodige onrust gezorgd. Niet vanwege Feyenoord zelf, maar om de duizenden supporters die de club mee over gaat nemen naar Camp Nou. Dat wordt gezien als een 'grote tegenslag' voor de Catalanen.

Bij de loting voor de competitiefase van het kampioenenbal werd bekend dat Feyenoord op bezoek gaat bij Barcelona. Voor de Catalaanse club betekent dat de komst van twee fanatieke supportersscharen dit seizoen, want ook Aston Villa reist naar Camp Nou af. "Twee tegenslagen voor Barça in de loting voor de Champions League", kopt het Spaanse Mundo Deportivo, dat erop wijst dat de loting voor de ploeg van Hansi Flick sportief al lastig genoeg was, en er nu dus ook nog deze kwestie bijkomt.

Zorgen om veiligheid

Volgens de krant gaat het niet alleen om het sportieve aspect. De komst van de twee supportersgroepen wordt omschreven als een test voor de veiligheid van de club. Vorig seizoen liep het bij soortgelijke wedstrijden al eens uit de hand, toen hooligans van andere clubs door de afzettingen braken en met bier en andere voorwerpen naar de thuisfans gooiden.

Die ervaring speelt duidelijk mee in de huidige zorgen. Ook de verbouwing van Camp Nou zorgt voor extra hoofdpijn, want daardoor is het vak voor uitsupporters tijdelijk ingericht en lastiger onder controle te houden.

Loting valt zwaar uit

Ook los van de supportersproblematiek wordt de loting in Spanje als pittig omschreven. Barça treft in de competitiefase onder meer PSG en Manchester City, terwijl de andere Spaanse grootmachten Real Madrid en Atlético Madrid volgens de media op papier gunstigere tegenstanders treffen. Voor de ploeg van Flick liggen er bovendien lange uitreizen in het verschiet, onder meer naar Istanboel en Azerbeidzjan.

Vuurwerkincident

De loting komt voor Feyenoord bovendien op een gevoelig moment. De club is deze week nog druk met de nasleep van het vuurwerkincident bij SC Cambuur, waarbij meegereisde supporters massaal vuurwerk afstaken en meerdere Cambuur-fans gewond raakten. Feyenoord maakte vrijdag bekend dat enkele tientallen personen in beeld zijn voor een stadionverbod, nadat camerabeelden zijn vergeleken met de pasfoto's van uitkaarthouders.

Mede door het incident besloot de club al om geen supporters mee te nemen naar de komende competitieduels met NEC en PEC Zwolle. Met de aankomende reis naar Barcelona, waar de veiligheid nu al onderwerp van gesprek is, zal de club dus extra alert moeten zijn op het gedrag van de eigen aanhang.