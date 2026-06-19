De Marokkaanse voetballer Achraf Hakimi moet definitief voor de rechter verschijnen na een beschuldiging van verkrachting uit 2023. Er werd aangifte tegen hem gedaan en de politie vind dat er genoeg bewijs is voor een rechtszaak.

De 27-jarige verdediger van Paris Saint-Germain was in beroep gegaan tegen het dienen van de zaak bij de strafrechter, maar dat beroep is afgewezen. Het is nog onduidelijk wanneer de rechtszaak begint.

Hakimi is als aanvoerder van de Marokkaanse ploeg nu actief op het WK voetbal. In de Nederlandse nacht van vrijdag op zaterdag speelt het land tegen Schotland. "Ik wacht al vanaf het begin op deze rechtszaak. En nu kijk ik ernaar uit. Eindelijk zal ik mijn zegje kunnen doen. Vandaag wordt er een verhaal over mij verteld dat niet het mijne is, ten koste van mijn familie, mijn leven en vooral de waarheid", reageert Hakimi vrijdag via sociale media.

Een vrouw deed in februari 2023 in het bij Parijs gelegen Val-de-Marne aangifte van verkrachting tegen Hakimi, die ze een maand daarvoor had leren kennen via Instagram. Hoewel de topvoetballer de aantijgingen ontkent, was de Franse politie ervan overtuigd dat er genoeg bewijs is voor een strafzaak.

Ophef in aanloop naar WK

In aanloop naar het WK voetbal zorgde Hakimi nog voor ophef. Hij was als VIP te gast bij een concert van populaire artiets Bad Bunny en kreeg een speciale plek op het podium. Die ereplaats leidde tot kritiek van bekende Spaanse tv-presentatrice Alba Carrillo. "Is hij niet beschuldigd van seksueel geweld? Wat doet hij daar?!", vroeg zij zich af.

De verdediger komt momenteel in actie op WK voetbal met Marokko. De ploeg speelde de eerste wedstrijd 1-1 gelijk tegen Brazilië. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Schotland en Haïti.

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