Ismael Saibari (25) blijft indruk maken bij zowel Marokko als PSV. In het openingsduel van het WK speelde de middenvelder een hoofdrol in het gelijkspel tegen Brazilië (1-1). Met een fraaie treffer krikte hij zijn transferwaarde nog verder op, denken Sportnieuws.nl-analist Robert Maaskant en oud-international Ali Boussaboun.

Marokko begon sterk aan de wedstrijd tegen Brazilië. Onder bondscoach Mohamed Ouahbi, de opvolger van Walid Regragui, kwamen de Atlasleeuwen al vroeg op voorsprong. In de 21e minuut werd Saibari perfect diep gestuurd. De PSV’er rondde vervolgens knap af met een subtiel lobje. "Echt een fantastische goal", stelt Boussaboun in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Transferwaarde nóg hoger

Volgens de voormalig Marokkaans international toonde Saibari precies waar hij de laatste tijd zoveel progressie in heeft geboekt. "Hij deed waar hij dit seizoen om bekend staat: een héél goede loopactie zonder bal, in scoringspositie komen én ‘m dan geweldig afmaken", zegt Boussaboun vol lof.

Maaskant zag vooral de waarde van Saibari opnieuw stijgen. "Saibari is direct weer een beetje omhoog gegaan in zijn transferwaarde”, aldus de oud-trainer. De 25-jarige middenvelder wordt al langer gelinkt aan Bayern München. Volgens berichten zou de Duitse topclub bereid zijn om ongeveer vijftig miljoen euro neer te leggen voor de PSV’er. "Ik denk dat Earnest Stewart zometeen geld staat te harken. Eindhoven is blij."

De penningmeester van PSV heeft de laatste tijd sowieso veel reden om te lachen. De Nederlandse landskampioen is namelijk hofleverancier van de Eredivisie als het gaat om het afleveren van internationals. Zij krijgen liefst 4300 euro per dag van de FIFA. Dat is volgens Maaskant volkomen terecht. "Het was natuurlijk een heel raar fenomeen dat je als voetbalclub géén vergoeding kreeg, terwijl jij die spelers onder contract had staan met alle risico's van dien", doelt de oud-trainer op blessures. "Maar 4300 euro is natuurlijk nog steeds een schijntje tegenover het salaris van die jongens."

Veelzijdigheid van Saibari

Boussaboun kijkt vervolgens weer naar het sportieve plaatje. "Ik vind het ook mooi dat hij nu laat zien dat hij ook in de spits kan spelen. Die gozer is zó veelzijdig en is enorm sterk aan de bal. Ik heb wel echt genoten van hem", besluit de voormalig speler van onder meer Feyenoord.

Bekijk de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is er ruimte voor een debutant. Ralf Seuntjens voegt zich na een geweldige promotie met Lommel toe aan het team van de podcastploeg. De Oranjekoorts stijgt bij Robert Maaskant en consorten want Oranje speelt zondagavond tegen Japan.

Ze bespreken de laatste zaken rondom Oranje en Seuntjens moet zijn frustratie over één selectielid kwijt. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl WK voetbalshow. Luister elke dag om 7.30 uur naar de laatste updates in jouw favoriete podcastapp of op YouTube.

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