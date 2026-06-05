Marokkaanse voetballer Achraf Hakimi heeft voor ophef gezorgd in Spanje met een opvallend uitstapje. De 27-jarige staat terecht in een verkrachtingszaak, maar stond eerder deze week nog op een groot podium in Madrid. "Wat doet hij daar?"

Er is in Spanje veel te doen om de concerten van superster Bad Bunny. Hij treedt op in Barcelona en Madrid en heeft voor VIP-gasten een speciale plek op het podium: La Casita. Er ontstond al ophef over die exclusieve plaatsen, die voor echte fans onbereikbaar zouden zijn. In Barcelona waren voetballers Lamine Yamal, Robert Lewandowski en Gavi aanwezig.

De controverse kwam tot een hoogtepunt toen Hakimi in zijn geboorteplaats Madrid opdook in La Casita. Marca citeert kritiek van model en tv-presentatrice Alba Carrillo. "Ik snap er niks van", zei zij. "Is hij niet beschuldigd van seksueel geweld? Wat doet hij daar?!"

Het publiek in La Casita wordt gebruikt als uithangbord van de show van Bad Bunny en Carillo vindt dat Hakimi dat niet zou moeten zijn omdat hij wordt verdacht van zo'n ernstig strafbaar feit. Een vrouw klaagde hem in 2023 aan voor verkrachting. Hoewel de voetballer van Paris Saint-Germain de aantijgingen ontkent, was de Franse politie ervan overtuigd dat er genoeg bewijs is voor een strafzaak.

WK voetbal

De verdediger bereidt zich momenteel voor op het WK voetbal met Marokko. Op 14 juni speelt de ploeg de eerste wedstrijd op het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada tegen Brazilië. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Schotland en Haïti.

Marokko won begin dit jaar nog de Afrika Cup. Dat gebeurde met terugwerkende kracht na een beslissing van de Afrikaanse voetbalbond (CAF). De finale werd weliswaar met 1-0 verloren van Senegal, maar die ploeg stapte door een in hun ogen onterecht gegeven penalty van het veld. Dat kostte ze de titel.





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