Een ongekende fout van de Mexicaanse journalist Edgar Valero. In een artikel in de krant "El Heraldo" nam hij namelijk de overleden Diogo Jota op in de lijst van mogelijke vervangers voor de geblesseerde Cristiano Ronaldo in het Portugese nationale team. Pas na enige tijd ontdekte hij zijn grote fout.

In aanloop naar de interlandperiode bereidt Portugal zich voor op twee vriendschappelijke wedstrijden tegen Mexico en Canada eind maart. Bondscoach Roberto Martínez kan echter niet rekenen op superster Cristiano Ronaldo. De vedette herstelt momenteel nog van een blessure.

Grote fout

Daarom dacht journalist Edgar Valero dat het een goed idee was om een lijstje met vervangers voor Ronaldo op te stellen voor de Mexicaanse krant El Heraldo. Hij maakte echter een bizarre fout in dat artikel, waarin hij de overleden Diogo Jota noemde als mogelijke vervanger van de 41-jarige. De blunder ging direct viral op sociale media en veroorzaakte een storm van verontwaardiging.

Aanvankelijk probeerde Valero de situatie met humor te benaderen, door te schrijven: "Oké, bedankt voor de likes en retweets. Ik dacht eraan om Jota te interviewen, maar die arme man is dood!!! Ach, wat doe je eraan. Volgende keer zorg ik ervoor dat de betreffende persoon nog leeft. En ik zal nog duidelijker zijn in mijn schrijven. Geen zorgen", aldus een opmerkelijke Valero op X.

Excuses

Zijn poging tot een grap maakte de gebruikers op X, logischerwijs, nog woedender. Drie uur later kwam de journalist dan ook met de staart tussen de benen terug met een nieuwe post. Dit keer bood hij zijn excuses aan, al maakte dat de situatie niet minder erg.

"Oké, laat me uitleggen wat er is gebeurd. Het is een ernstige fout, ja, dat is het... ", zo begint de Mexicaan met zijn excuses. "Ik realiseerde me net wat ik had geschreven. En even terzijde, natuurlijk weet ik dat Jota helaas is overleden, want vorig jaar plaatste ik nog een video die ik opnam tijdens het WK voor clubs op de training van Bayern München in Walt Disney World in Orlando, waar een minuut stilte werd gehouden," verklaarde Heraldo.

Verwarring

De journalist gaf aan dat de fout ontstond door verwarring. "Toen ik het artikel schreef, dacht ik aan Rafael Leão, maar de naam van Jota kwam in mijn hoofd en ik realiseerde me de fout pas toen ik het teruglas. Ik heb het gecorrigeerd, maar er zijn enkele 'kleine computerduiveltjes' die de oude tweet hebben bewaard."

"Ik erken mijn fout, en aan iedereen die zich beledigd voelt, bied ik mijn excuses aan. Ik zit al 40 jaar in dit vak en ik weet zeker dat ik vele andere fouten heb gemaakt, en dat maakt me geen slechte journalist, noch een amateur. Deze dingen gebeuren nu eenmaal", besluit Heraldo.

Overlijden Jota

Diogo Jota overleed in de zomer van 2025 op 28-jarige leeftijd tijdens een ernstig auto-ongeluk, samen met zijn broer André Silva. Het leidde tot een hoop emoties bij voetbalfans over de hele wereld. Zijn oude clubs Wolves en Liverpool zetten onderlinge duels nu steevast in zijn teken. Bovendien heeft Liverpool besloten Jota's rugnummer 20 nooit meer te gebruiken.