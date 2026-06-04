Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gaat volgende week van start en de verwachting is dat een groot deel van de duels gespeeld zal gaan worden in hoge temperaturen. Dat is natuurlijk een uitdaging voor de spelers, maar ook voor de toeschouwers. Wereldvoetbalbond FIFA maakt het voor de fans door een omstreden verbod nóg iets zwaarder.

De wereldvoetbalbond heeft volgens The Athletic namelijk vlak voor het toernooi besloten dat het niet langer is toegestaan voor de fans om een hervulbare waterflesjes mee het stadion in te nemen. Dat terwijl de FIFA drie weken geleden nog in de gedragscode noteerde dat de supporters flessen van maximaal één liter mee mochten nemen. Nu zouden er echter mails zijn gestuurd naar tickethouders waaruit blijkt dat die code is aangepast en dat het niet langer meer is toegestaan.

Ook andere flessen mogen niet mee het stadion in en de officiële reden is dat spelers geraakt kunnen worden als ermee gegooid wordt. Bij die redenering zullen, gezien de reputatie van de FIFA, natuurlijk de nodige vraagtekens worden gezet.

Potentiële goudmijn voor de FIFA

Bij het WK voor clubs van vorig jaar, waar de hitte ook al een probleem was voor de spelers en fans, werd water in de stadions namelijk verkocht voor bedragen tussen de vier en zes dollar per fles. Toen was het overigens wel toegestaan om een eigen fles mee te nemen.

Het is nog onduidelijk hoeveel dat deze keer gaat kosten. Aangezien de temperaturen hoog zullen zijn tijdens het toernooi kunnen de fans natuurlijk niet zonder water. Door eigen water te verbieden, zullen zij het wel moeten kopen in het stadion en als duizenden mensen dat doen, is dat natuurlijk een goudmijn voor de FIFA.

Hitte bij eerste duel Oranje op WK

Ook de Nederlandse fans gaan dus last krijgen van het verbod tijdens het WK. Het lijkt tenslotte niet echt een optie om zonder water uren in het stadion door te brengen. Zo speelt Oranje op zondag 14 juni de eerste wedstrijd van het WK in Dallas en de verwachting is dat het daar dan boven de dertig graden zal zijn.

Opnieuw wijziging op laatste moment

Bij het vorige WK in Qatar besloot de FIFA ook al op het laatste moment de regels rondom drinken om te gooien. Aangezien het toernooi in een overwegend islamitisch land werd gespeeld vreesden fans toen dat ze geen alcohol zouden mogen drinken tijdens wedstrijden. De FIFA hield jarenlang vol dat het wel het geval zou zijn, maar enkele dagen voor de start van het toernooi werd alcohol plotseling toch verboden in de stadions.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover