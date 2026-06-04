Arne Slot werd zaterdag ontslagen als trainer van Liverpool. De Nederlander beleefde een teleurstellend seizoen, maar de resultaten zouden niet het enige problemen zijn geweest. Volgens bronnen waren niet alle spelers blij met het gedrag van Slot.

Dat meldt het Duitse medium Sport Bild. De Nederlander kende een teleurstellend seizoen in de Premier League én Champions League en stond al geruime tijd onder druk. Hij wist aan het eind van het seizoen nog wel een Champions League ticket veilig te stellen met de ploeg.

'Persoonlijke aanvallen'

Toch besloot de club om op zoek te gaan naar een opvolger. Volgens het Duitse medium waren de spelers ook niet blij met het gedrag van Slot. "Objectieve kritiek werd vermengd met arrogantie en persoonlijke aanvallen", wordt er geschreven.

Dat zou met name gebeurd zijn richting nieuwe spelers. Slot zou hen vragen gesteld hebben als: 'Heb jij soms de Premier League gewonnen?' Bij spelers uit de Bundesliga zou hij de opmerking 'zo kun je in Duitsland spelen' hebben gemaakt.

Er zijn vorig jaar nogal wat spelers vanuit de Bundesliga naar Liverpool gekomen. Florian Wirtz en Hugo Ekitiké kwamen in 2025 bij de ploeg. Ook Nederlanders Jeremie Frimpong en Ryan Gravenberch maakten de overstap vanuit Duitsland.

Jürgen Klopp

In de spelersgroep zou ook het idee hebben geleefd dat de landstitel in seizoen 2024-25 onder leiding van Slot nog de verdienste zou zijn van zijn voorganger Jürgen Klopp. "Sterspelers als Mohamed Salah en Virgil van Dijk merkten dat Slot geen ideeën meer had", schrijft Sport Bild.

Opvolger

Liverpool heeft donderdag de opvolger van Slot gepresenteerd. Andoni Iraola moet het tij gaan keren bij de club. De Spaanse coach maakte de afgelopen drie seizoenen indruk bij Bournemouth. Hij werd in het laatste jaar zelfs zesde en daardoor gaat Bournemouth voor het eerst Europees voetbal spelen.

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