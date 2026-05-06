Atlético Madrid wist in 180 minuten tijd niet te scoren uit open spel tegen Arsenal. Zodoende wonnen de Engelsen het tweeluik in de halve finales van de Champions League. In Spanje raakt men niet uitgepraat over de scheidsrechterlijke beslissingen van dinsdagavond.

Vorige week woensdag was het Danny Makkelie die het had gedaan in de ogen van de Spaanse en Engelse media. In de heenwedstrijd tussen de twee teams wees de Nederlandse arbiter drie keer naar de stip, eentje daarvan werd teruggedraaid. Dus lag alles nog open voor de return in het Emirates Stadium.

Daar zorgde Bukayo Saka voor de enige treffer, tevens de eerste uit open spel over het tweeluik. Net voor rust was de aanvoerder scherp toen Jan Oblak een poging van Leandro Trossard niet goed pareerde.

Omstreden penaltymoment

In de tweede helft zocht Atlético tevergeefs de aanval. Twee keer werd er moord en brand geschreeuwd om een penalty. Bij dat laatste geval ging Arsenal-verdediger Riccardo Calafiori overduidelijk op de voet staan van Antoine Griezmann. De Fransman ging naar de grond, maar scheidsrechter Daniel Siebert gebaarde dat het een vrije trap voor de thuisploeg was.

" Hierover wordt nog decennia gesproken", is het Spaanse AS furieus. In de ogen van Siebert maakte Marc Pubill een foul op Gabriel. "Een niet-bestaande overtreding. En daarna een duidelijke penalty…", concludeert het medium. " De scheidsrechter zit er helemaal naast. De VAR haalde hem niet eens naar het scherm. Hier is het systeem niet voor gekomen. Het systeem is ingericht om fouten te voorkomen, maar nu worden fouten niet eens bekeken. Deze beslissing van Siebert was gestoord, slecht en gevaarlijk."

Bij Marca gaat het vooral over de overtreding die er aan vooraf ging. "Er is sprake van een strafbare actie op de Fransman, maar de Duitse scheidsrechter wijst eerst naar een overtreding van Pubill die de Arsenal-verdediger raakt terwijl die de bal probeert weg te werken", aldus scheidsrechterspecialist Alfonso Pérez Burrull in het programma Marcador.

De veelbesproken voormalig scheidsrechter Mateu Lahoz liet zich bij Movistar uit over de situatie. "We hadden maar één herhaling van het incident met Pubill, en die liet alleen de actie zien die op een overtreding leek, maar voor mij was het dat niet", analyseerde hij. "Er is echt niets mis met het incident met Pubill."

Beschuldigende vingers

Vanuit het kamp van Atlético werd ook op de situatie gereageerd. Zo zei aanvoerder Koke: "Ik ga het niet over de scheidsrechter hebben, want hij heeft zijn best gedaan. Hij weet hoe hij heeft gefloten. Hij zal zijn best hebben gedaan, er valt niets meer over te zeggen."

Trainer Simeone zweeg opvallend genoeg. "Er valt niets meer te zeggen, wij liggen eruit. Gefeliciteerd Arsenal, want ze doen het goed. Ze hebben een team en een manager die ik waardeer. Ze gaan consistent om met hun financiële middelen. Gefeliciteerd aan hen, en wij gaan door met ons werk en zullen niet blijven stilstaan ​​bij zo'n voor de hand liggend detail."

