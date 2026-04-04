In de zomer van 2024 verruilde spits Pelle van Amersfoort SC Heerenveen voor het Qatarese Al-Shahania, niet wetende dat hij anderhalf jaar later in een oorlogsgebied zou bivakkeren. Hij vertelt openhartig over de gevolgen van de situatie voor hem en zijn jonge gezin.

De Heemskerker moest lang nadenken voordat hij de stap naar de club in het Midden-Oosten zette. Vanuit financieel oogpunt leek het een aantrekkelijke stap, maar vanuit sportief oogpunt minder, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Toch zette hij uiteindelijk de stap. Toen hij anderhalf jaar later nietsvermoedend met zijn kind over de boulevard liep schrok hij zich wild toen plots alle telefoons afgingen. "Die geluiden die je hoort met de raketten en dat soort dingen… dat is niet te beschrijven tot je het zelf een keer meemaakt. Het is niet vergelijkbaar met vuurwerk of iets. Iedere keer schrik je."

Raketten en brokstukken

De schrikbarende gebeurtenissen gingen Van Amersfoort niet in de koude kleren zitten. "Het is een soort trauma dat je daaraan overhoudt", is hij openhartig. Onlangs schrok hij wakker van de geluiden van onweer. "Je wordt heel erg alert op zulke geluiden, want je moet wel snel handelen als zoiets gebeurt. Wij liepen naar die villa en boven ons werden letterlijk de raketten uit de lucht geschoten. Dat was wel angstig. Er vielen letterlijk brokstukken op het strand hier voor mijn huis. Dan komt het wel dichtbij."

Vrouw naar Nederland gestuurd

Sinds de conflictsituatie verblijft Van Amersfoort zonder zijn vrouw en kind in Qatar. "Ik heb tegen haar gezegd dat ze misschien maar beter naar huis kon gaan. Hoe vervelend dat voor mij ook is, maar dat geeft mij wel meer rust. Hier alleen zitten is ook niet gezellig, maar ik red me wel. En dan heb ik liever het gevoel dat zij lekker thuis zijn bij familie en vrienden." Daardoor moest de spits wel de eerste verjaardag van zijn zoon missen.

De trainingen en wedstrijden in Qatar gaan ondertussen gewoon door, al is er wel een speciaal protocol opgesteld vanwege de situatie. Aankomende zomer loopt Van Amersfoorts contract af. Zijn toekomst in Qatar is nog onzeker.