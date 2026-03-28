Op het WK 2022 schokte voormalig bondscoach Louis van Gaal de voetbalwereld door Andries Noppert, de destijds relatief onbekende doelman van sc Heerenveen, zonder internationale ervaring als eerste keeper op te stellen. Terwijl veel van zijn teamgenoten bakken met geld verdienen bij topclubs, had Noppert het financieel een stuk minder breed. En dat leidde - buiten het veld - tot een van de meest bizarre anekdotes uit Qatar.

In de nieuwste aflevering van de HNM-podcast (van Hélène Hendriks, Noa Vahle en Merel Ek) vertelt Vahle over een hilarisch incident tijdens een diner in Qatar. "Kennen jullie dat verhaal van Andries Noppert in Qatar? Dat heb ik laatst van Danny Blind gehoord en volgens mij heeft Andries het zelf ook wel een keer verteld", begint Vahle.

"Noppert was natuurlijk de keeper van Van Gaal op het WK in Qatar. Die deed het heel goed. Hij was de penaltykiller, maar de penalty’s stoppen dat ging niet. Hij speelde natuurlijk bij Heerenveen. Daar verdien je prima, maar niet geweldig", begint de sportpresentatrice. "En hij zat met al die multimiljonairs aan tafel, dat waren zijn teamgenoten. Op een gegeven moment gingen ze ’s avonds eten bij Nobu in Qatar, een heel duur Japans restaurant, met de hele selectie."

Dure rekening

Toen de rekening kwam, had het team iets bedacht om te bepalen wie zijn pinpas moest trekken. "Ze droegen allemaal een accreditatiekaart", legt Vahle uit. "Die lagen op een dienblad en dan zou de serveerster steeds een accreditatie pakken."

"Als ze jouw accreditatie pakte, kon je die daarna weer omdoen en hoefde je niet te betalen. Drie keer raden wiens accreditatie als laatste werd gepakt", zegt Vahle. Ek slaat haar handen al voor haar gezicht. "Andries Noppert", aldus Vahle.

'Gigantisch veel'

"Arme Andries", reageert Ek. "Hoeveel heeft het gekost?" vraagt Hendriks. "Ongeveer €6000", lacht Vahle. "Maar laten we wel wezen", vervolgt Hendriks. "Het is gigantisch veel, maar het is niet alsof Noppert niks verdient."

Gelukkig voor de keeper waren zijn ploeggenoten ook niet de moeilijkste. "Noppert zei: 'Joh prrima, ik verlies dit. Ik betaal wel.' Maar de jongens hebben hem uiteindelijk wel geholpen."