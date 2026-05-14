Net als in Nederland worden er ook in Engeland momenteel play-offs gespeeld om promotie. Het gaat echter maar weinig over wat er zich daar op het veld afspeelt, want de Britten zijn momenteel in de ban van een enorme spionagerel. De kans bestaat zelfs dat de finale gaat worden uitgesteld.

Het is al een week erg onrustig rond de play-offs om promotie naar de Premier League en dat komt allemaal door wat er rond de halve finale tussen Southampton en Middlesbrough gebeurde. Southampton werd er in aanloop naar de dubbele ontmoeting namelijk van beschuldigd de tegenstander te hebben bespioneerd.

Een staflid van de club zou bij een training van Middlesbrough betrapt zijn op het maken van foto's en video's. Het is volgens de regels van de Engelse voetbalcompetities niet toegestaan om minder dan 72 uur voor de wedstrijd op die manier de training van de tegenstander te bekijken en dus werd er een onderzoek ingesteld naar het handelen van Southampton.

Dat onderzoek neemt natuurlijk wel even in beslag en dus werd de halve finale tegen Middlesbrough gewoon afgewerkt. Southampton won dinsdag uiteindelijk na verlenging met 2-1 en plaatste zich daarmee voor de finale van de play-offs tegen Hull City.

Finale mogelijk uitgesteld

Die wordt normaal gesproken op zaterdag 23 mei gespeeld, maar dat is door de zaak nog maar de vraag. De EFL, de organisator van de play-offs, bracht donderdag een statement naar buiten met een update over het onderzoek en daaruit blijkt dat het zelfs maar de vraag is of Southampton de wedstrijd mag spelen.

"De onderzoekscommissie zal zo snel mogelijk een besluit nemen na het bestuderen van de relevante bewijstukken", schrijft de organisatie. "Supporters moeten er echter rekening mee houden dat de uitkomst van de tuchtprocedure nog kan leiden tot wijzigingen in het speelschema. De EFL heeft een aantal noodplannen klaarliggen, mocht dat nodig zijn. Daarin wordt ook rekening gehouden met een mogelijke beroepsprocedure."

Bij Middlesbrough houden ze er in ieder geval rekening mee dat Southampton heel hard gestraft gaat worden. Na de nederlaag in de play-offs zit hun seizoen er normaal gesproken op, maar coach Kim Hellberg liet al weten dat zijn team de komende tijd gewoon doortraint. Als Southampton uitgesloten wordt voor de finale zou Middlesbrough mogelijk alsnog de finale tegen Hull mogen spelen.

Lucratieve finale

De finale van de play-offs om promotie naar de Premier League is misschien wel de lucratiefste wedstrijd ter wereld. De winnaar heeft namelijk recht op een gedeelte van het televisiegeld dat betaald wordt aan de Engelse clubs op het hoogste niveau. Die bedragen liggen in de Premier League zo'n 200 miljoen hoger per team dan in de Championship.

