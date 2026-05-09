Het promotieduel tussen Middlesbrough en Southampton heeft zaterdagmiddag al voor de aftrap een flinke lading gekregen. Southampton wordt ervan verdacht te hebben gespioneerd bij een besloten training van Middlesbrough. De Engelse voetbalbond is een onderzoek gestart en de inzet van de play-offs maakt het er allemaal niet minder pikant op.

Er staat namelijk veel op het spel. Promotie naar de Premier League levert zo'n 230 miljoen euro op en dat maakt duidelijk waarom er blijkbaar alles aan gedaan wordt om een voordeel te behalen. Middlesbrough trainde besloten in aanloop naar het duel, tot er een geheimzinnige man werd gespot die filmopnames maakte van de training. Toen hij werd aangesproken, sloeg hij op de vlucht en zou hij zelfs geprobeerd hebben zijn uiterlijk te veranderen voor hij het trainingscomplex verliet. Het vermoeden: een spion uit de staf van Southampton.

Middlesbrough diende een klacht in bij de competitiebond (EFL), die een onafhankelijke tuchtcommissie heeft ingeschakeld. Southampton bevestigde de aanklacht en liet weten mee te werken. "We kunnen bevestigen dat we volledige medewerking zullen verlenen aan dit proces. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de club op dit moment niet verder reageren", aldus de club in een statement.

Geschiedenis herhaalt zich

Het is niet de eerste keer dat zoiets speelt in het Engelse voetbal. In 2019 gaf toenmalige Leeds-coach toe een medewerker te hebben gestuurd om de training van Derby County te bespioneren. Leeds werd beboet met omgerekend ruim 230.000 euro, waarna de EFL een specifieke regel invoerde die spionage in de 72 uur voor een wedstrijd expliciet verbiedt. Onder die regels valt Southampton nu ook en de tuchtcommissie krijgt van de EFL de opdracht om de zaak zo snel mogelijk te behandelen.

Interessant daarbij: Leicester City-coach Gary Rowett wees erop dat de spionagezaak in 2019 juist averechts uitpakte voor Leeds. "Het gaf Derby momentum en extra motivatie. Het werkte in zekere zin tegen de ploeg die het voordeel probeerde te halen", zei hij. Een waarschuwing voor Southampton, dat zaterdagmiddag al in actie moet komen terwijl de zaak nog loopt.

'Wat maakt het uit wie er in de bosjes naar de training aan het kijken is?'

Oud-voetballer Curtis Davies, destijds zelf actief bij Derby, denkt niet dat de soap de spelers zal raken. "Als ik daar in de kleedkamer zou zitten, zou ik me alleen maar druk maken om de Premier League te halen. Wat maakt het uit wie er in de bosjes naar de training aan het kijken is?", zei hij bij Sky Sports. "Focus je op de wedstrijd en klaar daar de klus."

De eerste van twee play-offduels tussen Middlesbrough en Southampton begint zaterdagmiddag om 13.30 uur. De winnaar over twee wedstrijden plaatst zich voor de finale op Wembley voor de strijd om promotie naar de Premier League.

