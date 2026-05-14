Leandro Trossard was zondag nog de held bij Arsenal door zijn team vlak voor tijd te redden met de winnende goal tegen West Ham United. De Engelse club bleef daarmee op koers voor de eerste landstitel sinds 2004, maar Trossard heeft in zijn privéleven iets vervelends meegemaakt. Waar hij de titeldroom van Arsenal levend hield, bleek zijn huwelijk niet meer te redden.

Al een tijdje gonste het van de geruchten in de Engelse pers dat Trossard en zijn vrouw Laura in een huwelijkscrisis verkeerden. Zo verwijderde zij alle sporen van hem op haar sociale media. Ze heeft zelfs alle trouwfoto's verwijderd en sinds december plaatste ze geen beelden meer waarop ze haar ring draagt. Hilven, die net als Trossard Belgisch is, heeft ook foto’s verwijderd waarop ze samen met hem in Arsenal-shirts poseert in het Emirates Stadium van de club in Noord-Londen.

Huwelijk na bijna dertien jaar voorbij

Het huwelijk blijkt inderdaad te zijn geklapt, zo maakt Hilven woensdag bekend via Instagram. "Met liefde, zorg en respect voor elkaar hebben we de ongelofelijk moeilijke beslissing gemaakt om op een goede manier uit elkaar te gaan. Dit was geen makkelijk besluit. We zijn al een tijdje uit elkaar en hebben die tijd gebruikt om de tijd en ruimte nemen om dit zo goed mogelijk af te handelen."

Het stel trouwde in 2019 en zou volgende maand dertien jaar samen zijn geweest. Daarnaast heeft het voormalige koppel twee kinderen: Thiago en Amadeo. Hilven refereert ook naar hen in haar statement: "Het belangrijkste is dat we altijd betrokken ouders zullen zijn voor onze twee schitterende kinderen zullen zijn."

Het statement over de breuk van Trossard met zijn vrouw. © Instagram / Laura Hilven

Cruciale fase

Het nieuws komt naar buiten in een cruciale fase voor Trossard. De Belg stevent na zijn heldenrol tegen West Ham met Arsenal af op de eerste landstitel sinds 2004. The Gunners hebben met nog twee duels te gaan een voorsprong op rivaal Manchester City. Twee zeges zijn dus voldoende om de titel te pakken.

Ook in Europa gaat het uitstekend met Arsenal. De ploeg bereikte na een ongeslagen reeks de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, die op 30 mei in Boedapest wordt gespeeld. Het is dus te hopen voor Trossard dat zijn liefdesbreuk hem niet te veel in de weg zit tijdens deze cruciale fase van het seizoen.

