De omstreden plannen van Gianni Infantino blijven de gemoederen in de voetbalwereld bezig houden. Ondanks dat ze toch niet doorgaan, leidde het tot een kettingreactie aan gevolgen. Deze week kwam er een nieuwe klap voor de FIFA-baas. Joshua Kushner, de broer van Jared, de schoonzoon van president Trump, heeft openhartig verteld veel spijt te hebben van zijn betrokkenheid.

Inmiddels heeft vrijwel de hele voetbalwereld zijn mening gegeven over de omstreden plannen van Gianni Infantino om een deel van de rechten in het WK te verkopen. Het zorgde voor een tweespalt in de wereld met enerzijds de landen die nog achter de FIFA-baas staan en aan de andere kant de bonden die het vertrouwen in de Zwitser grotendeels kwijt zijn.

Spijtbetuiging

Daar kwam deze week dus weer een nieuwe tegenslag bij. Eén van zijn beoogde investeerders voor het plan heeft aangegeven 'veel spijt' te hebben van zijn betrokkenheid en dat is zeker niet de minste. Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Donald Trump had geen enkel idee wat de plannen allemaal teweeg zouden brengen.

Kushner zou één van de grote aandeelhouders van het WK worden met zijn eigen bedrijf Thrive Capital. In totaal was Infantino van plan om zo'n 20 % van de aandelen van het WK te verkopen om onder te brengen in een nieuwe onderneming, de zogeheten FIFA Forward Enterprise (FFE). In totaal zou die verkoop 3,7 miljard euro opleveren met als idee dat ook de nationale bonden een stuk meer geld zouden krijgen.

'Dat hebben we onderschat'

"Als we hadden geweten waar dit toe zou leiden, zouden we er niet aan hebben meegedaan", stelt Kushner, in gesprek met Axios. "Het was een idee waarover elke bond zou stemmen, geen verplichting of besluit. We staan nog steeds achter de intenties van FFE, maar we hebben de politieke dynamiek van het internationale voetbal en de extreme maatregelen die sommigen zouden nemen, onderschat."

Het heeft er dus alle schijn van dat Kushner eieren voor zijn geld kiest, nu de immense impact van de plannen bekend is. Toch krijgt zijn beoogde betrokkenheid mogelijk nog een staartje. De UEFA wil immers een strafonderzoek beginnen tegen Infantino en wil daarbij ook Kushner aanklagen. Opvallend genoeg kocht Kushner na het afketsen van de plannen met zijn investeringsmaatschappij wel de Los Angeles Lakers.