Topvoetballer Lionel Messi maakte maandag bekend dat hij stopt als international van Argentinië. Dat valt zwaar bij zijn oud-teamgenoot Leandro Paredes. De omstreden WK-finalist deelt een emotioneel bericht op Instagram.

"Ik dacht dat ik al voorbereid was op dit nieuws maar duidelijk niet", begint Paredes zijn bericht, waarna hij de 39-jarige in hoofdletters bedankt. "Voor alles wat je voor mij gedaan hebt als Argentijn, als fan van het nationale elftal, als collega en als vriend."

De aanvaller van Inter Miami deelde maandag een brief met de wereld waarin hij afscheid neemt van de nationale ploeg. Messi werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië. Dit jaar stond hij in de finale op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Daarin werd verloren van Spanje. Hij zette de woorden al twee dagen na de verloren finale van het WK 2026 op papier.

'Dat je altijd gelukkig mag zijn'

"Woorden zijn overbodig als het gaat om jou, je nalatenschap en je grootsheid als speler, maar bovenal als persoon. Ik heb het geluk met jou te hebben gespeeld in dit mooie proces van ons team... van jouw team", vervolgt Paredes. "Ik hou van je, kabouter! Dat je altijd heel gelukkig mag zijn. Ons land zal je altijd dankbaar zijn voor alles wat je ons hebt laten meemaken", besluit hij zijn emotionele bericht.

Ophef na WK-finale

De 32-jarige middenvelder zorgde na de WK-finale voor veel ophef. Hij misdroeg zich na afloop richting meerdere Spaanse spelers. Zo greep hij Eric Garcia bij de keel en werkte hij vervolgens Gavi naar de grond. Daardoor kan hij de komende tijd niet in actie komen voor zijn land. De FIFA schorste de Argentijn voor liefst tien interlands en legde hem daarnaast een boete van 90.000 dollar op.