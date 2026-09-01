Lionel Messi zorgde maandag voor een grote schok in de voetbalwereld toen hij aankondigde te stoppen als international van Argentinië. Het leidde tot veel emotionele reacties. Ook zijn bekende vrouw, Antonela Roccuzzo, eert Messi met een prachtig bericht.

Messi won als international van Argentinië alles wat er te winnen viel. In totaal greep de behendige aanvaller met zijn land tweemaal de beker in de Copa America. De absolute kers op de taart was natuurlijk de wereldtitel in 2022 in Qatar. Graag wilde hij nog één mooi hoofdstuk toevoegen aan die indrukwekkende interlandloopbaan. Maar op het afgelopen WK verloren de Argentijnen de finale. Een ruime maand later maakte Messi bekend te stoppen als international.

Mooie momenten

Fans wereldwijd kwamen met verschillende eerbetonen aan de kleine Argentijnen. Ook zijn vrouw Antonela Roccuzzo heeft een emotioneel bericht op haar Instagram geplaatst. "Ik ben zo trots om te zien hoe je dit hoofdstuk op deze manier afsluit", begint zij in het onderschrift bij de post. Ze deelt daarop een reeks foto's van de tijd van Messi bij Argentinië, samen met hun drie zoons. Uiteraard mag ook de wereldbeker niet ontbreken.

"Het zijn zoveel jaren geweest, zoveel momenten, zoveel vreugde, maar ook zoveel tegenslagen", vervolgt Roccuzzo. Zij maakte vrijwel de gehele interlandloopbaan van Messi mee. "Ik heb je zien lijden, vallen en weer opstaan. Ik heb gezien hoe je doorzette als het even tegenzat en bleef proberen. En na al die jaren heb ik ook het geluk gehad om te zien hoe je je dromen waarmaakte en enkele van de gelukkigste dagen van ons leven met je mocht delen."

Samen met zoons

Het meest bijzondere aan alles vindt ze nog wel dat hun drie zoons Messi ook zagen schitteren. "Maar er is iets aan dit hele verhaal dat me bijzonder raakt: dat onze kinderen het van dichtbij hebben meegemaakt. Dat ze hun vader zagen vechten voor wat hij wilde, nooit opgeven en tot het allerlaatste moment blijven geloven", schrijft Roccuzzo. "En dat ze er vervolgens bij konden zijn om je alles te zien bereiken en de Wereldbeker te zien winnen."

"Misschien zullen ze ooit de ware betekenis van jouw verhaal begrijpen. Vandaag zijn ze gewoon trots op hun vader", vervolgt Roccuzzo die ook zelf enorm trots is op haar man. "Op jouw reis, op alles wat je hebt overwonnen, en bovenal op de persoon die achter al die momenten stond. Wat een voorrecht om dit alles aan jouw zijde te hebben mogen meemaken. We houden oneindig veel van je", besluit ze.