Nog geen halfjaar na zijn veelbesproken vertrek bij Feyenoord heeft Quinten Timber alweer een nieuwe club gevonden. De middenvelder verruilt Olympique Marseille voor Crystal Palace en wordt in Engeland herenigd met zijn tweelingbroer Jurriën.

Geen voetballiefhebber zal het vergeten zijn: de soap rond Quinten Timber bij Feyenoord. Hoe zat het ook alweer precies? Timber, die afgelopen zomer met Oranje meedeed aan het WK, vertrok in januari 2026 bij Feyenoord na een openlijk conflict met trainer Robin van Persie en vastgelopen contractonderhandelingen.

Al ruim een jaar speelde een slepende discussie over zijn aflopende contract. Timber wilde naar verluidt voorkomen dat hij transfervrij zou vertrekken en Feyenoord daarmee zou benadelen, maar een contractverlenging zat er toch niet meer in. Tot onvrede van de supporters in Rotterdam.

Ruime winst

Het mondde uit in een rel bij Feyenoord, want de voetballer kreeg het ook nog aan de stok met coach Van Perise. Na zijn laatste duel in Rotterdam haalde hij hard uit richting de trainer. Timber vertrok vervolgens via de achterdeur naar Olympique Marseille. De Fransen betaalden ruim vier miljoen euro voor de middenvelder, die een contract tot medio 2030 tekende. Uiteindelijk kwam hij tot zeventien officiële wedstrijden voor de Franse club.

Een halfjaar later is Timber alweer vertrokken. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt rondde hij een overstap naar de Premier League af en tekende hij bij Crystal Palace voor naar verluidt ongeveer twintig miljoen euro. Voor Feyenoord voelt dat misschien wat wrang, omdat Marseille in korte tijd een flinke winst op de middenvelder maakt.

Tweelingbroer

In Londen wordt Timber herenigd met zijn tweelingbroer Jurriën, die uitkomt voor landskampioen Arsenal. De middenvelder is overigens niet de enige aanwinst van Crystal Palace op de slotdag van de transfermarkt. Naast de dertienvoudig Oranje-international werden ook Darío Osorio en de 21-voudig Engels international Ben Chilwell gepresenteerd. Eerder op de dag werd ook de komst van Honest Ahanor bekendgemaakt.

Crystal Palace kan de versterkingen goed gebruiken. De Londense club begon het seizoen dramatisch met nederlagen tegen Everton (2-0) en Manchester City (4-1). Komend weekend wacht de Londense derby tegen Fulham. Timber kan daarin direct zijn debuut maken, want hij is op tijd ingeschreven voor de Premier League.