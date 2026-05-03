Het is de laatste weken alles behalve stil rondom Memphis Depay. Niet alleen vanwege zijn blessureleed, waardoor het WK voor de spits op de tocht staat, maar ook over zijn toekomst bij Corinthians, waar hij momenteel onder contract staat. De topscorer aller tijden van Oranje lijkt geen behoefte te hebben aan alle media-aandacht en heeft op Instagram al zijn foto's, inclusief profielfoto, verwijderd.

Op 23 maart raakte Memphis geblesseerd aan zijn dijbeen tijdens de wedstrijd tegen Flamengo. Het herstel van de 108-voudig international liep vervolgens vertraging op, nadat de medische staf van Corinthians hem een oefening liet doen die opnieuw tot een blessure aan hetzelfde gebied leidde. Door die tegenslag begint de tijd richting het WK steeds meer te dringen voor Depay. De eerste wedstrijd voor Oranje is op zondag 14 juni.

Niet alleen het WK, maar ook Memphis' toekomst bij Corinthians lijkt onzeker. Het is nog altijd de vraag of de spits volgend seizoen nog bij de Braziliaanse club speelt. Zijn contract loopt af en er is nog geen consensus bereikt over een nieuw contract. Al verwacht zijn vriend Zakaria Labyad, die onlangs ook naar Corinthians verkaste, wel dat Memphis blijft. "De club en de speler zelf willen beide met elkaar doorgaan, dus ik verwacht dat het wel goed gaat komen", zei hij onlangs in gesprek met ESPN.

Opvallende actie

Memphis lijkt ondertussen zelf een cryptische boodschap af te geven met een opvallende actie. De Oranje-aanvaller, die normaal vaak erg actief is op sociale media, heeft plots al zijn foto's en video's op Instagram verwijderd. Zelfs zijn profielfoto moest het ontgelden, die is nu volledig zwart gekleurd.

'Memphis ruïneert de club'

Onlangs kreeg Memphis nog harde kritiek van Corinthians-bestuurslid César Romeu. De Braziliaanse club verkeert al langere tijd in financiële problemen en toen hij zich daar onlangs over uitliet tegenover de media, spaarde hij Memphis niet.

"Wie de club ruïneert, is Memphis. Hij verdient één miljoen euro per maand, maar hij scoort niet en geeft geen assists. Het is vier maanden geleden dat die man voor het laatst speelde en wij moeten hem blijven betalen. Zijn schuld bij de club is nog steeds zeven miljoen", aldus Romeu, geciteerd door Lance.