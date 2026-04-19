Het WK staat op de tocht voor Memphis Depay, nadat hij eerder deze week een terugslag kreeg tijdens het herstel van zijn eerdere blessure. Desondanks wordt er in Brazilië goed gezorgd voor de Oranje-international. Op Instagram zet hij een kok in het zonnetje die zijn 'favoriete pasta' voor hem gemaakt heeft.

Hoewel Memphis in principe zeker is van een plek in de selectie van Ronald Koeman, is een blessure het enige dat het WK nog in gevaar kan brengen voor de spits. De topscorer aller tijden van Oranje was aan het herstellen van een blessure, toen hij afgelopen week opnieuw tegen kwetsuur aanliep door toedoen van een medewerker van Corinthians, zijn club.

Er zit dus niets anders op voor Memphis dan rust nemen en hopen op een spoedig herstel. Ondertussen wordt de Nederlander goed verzorgd in Brazilië. Zo blijkt uit een video die hij deelt in zijn verhaal op Instagram van een kok die zijn 'favoriete pasta' heeft bereid. Memphis filmt eerst het bord met, naar het lijkt, een pasta pesto met kip en geraspte kaas, waarna hij de betreffende kok in het Portugees bedankt.

Nieuwe blessure

Memphis staat inmiddels een maand langs de kant met een blessure. Door toedoen van een medewerker van Corinthians is daar een nieuwe kwetsuur bij gekomen. De betreffende medewerker liet de Oranje-international een oefening uitvoeren die hij in deze periode van zijn revalidatie nog niet had mogen uitvoeren. Daardoor heeft de spits nieuwe kwetsuur aan zijn dijbeen opgelopen.

In een poging om Memphis' herstel te bevorderen, heeft Cortintians de Spaanse fysiotherapeut Fermín Valera Garrido in de arm genomen. De Spaanse wetenschapper gaat een EPTE-behandeling bij Memphis toepassen. EPTE staat voor Echogeleide Percutane Therapeutische Elektrolyse, zo meldde ESPN onlangs.

WK met Oranje

De EPTE-behandeling zou er zorg voor moeten dragen dat Memphis op 6 mei tegen Independiente Santa Fe zijn rentree kan maken voor Corinthians. Het Nederlands elftal begint ruim een maand later aan het WK met de eerste groepswedstrijd tegen Japan op 14 juni.