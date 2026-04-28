Corinthians ligt opnieuw onder een vergrootglas door de financiële situatie van de club. Oranje-international Memphis Depay speelt daarin een grote rol, vindt bestuurslid César Romeu. Hij uit stevige kritiek op de all-time topscorer van Nederlander en stelt dat zijn aanwezigheid de club zwaar belast.

Volgens Romeu probeert het clubbestuur juist hard om de financiële problemen te verkleinen. Toch zou dat volgens hem nauwelijks effect hebben, omdat er steeds nieuwe betalingsverplichtingen opduiken. "Elke keer als er geld binnenkomt, duiken er zaakwaarnemers op die betalingen voor hun spelers opeisen. Dit is een bodemloze put", vertelt Romeu, opgetekend door Lance.

Grootverdiener Memphis

Daarna richt Romeu zijn pijlen direct op Memphis Depay. Hij spaart de aanvaller niet. "Wie de club ruïneert, is Memphis", klinkt het resoluut. "Hij verdient één miljoen euro per maand, maar hij scoort niet en geeft geen assists. Het is vier maanden geleden dat die man voor het laatst speelde en wij moeten hem blijven betalen. Zijn schuld bij de club is nog steeds zeven miljoen", constateert Romeu.

Volgens Braziliaanse media kijkt de club wél naar mogelijkheden om hem langer te behouden. Daarbij wordt gezocht naar een externe partij die het hoge salaris van de 32-jarige spits kan en wil betalen. Tegelijkertijd lijkt een verlenging alleen realistisch als Depay bereid is om zelf ook salaris in te leveren.

Positief geluid over Memphis

Trainer Fernando Diniz hoopt dat de aanvaller langer bij Corinthians blijft en spreekt zich positief uit over zijn samenwerking met Depay. "Ten eerste is mijn bijdrage de uitdrukkelijke wens dat hij blijft. Ik kom steeds dichter bij hem. Hoe dichter ik bij hem kom, hoe meer ik hem waardeer", zegt Diniz. "Hij is een uitzonderlijke speler en ik hoop dat hij langer bij ons blijft. Hoe meer ik me in hem verdiep, hoe meer ik Memphis leer kennen op manieren die jullie niet kennen."

Twijfelgeval WK

Memphis raakte op 23 maart geblesseerd aan zijn dijbeen tijdens de wedstrijd tegen Flamengo. Het herstel van de 108-voudig international liep vervolgens vertraging op, nadat de medische staf van Corinthians hem een oefening liet doen die opnieuw tot een blessure aan hetzelfde gebied leidde.

Door die tegenslag begint de tijd richting het WK steeds meer te dringen voor Depay. Als hij begin mei zoals verwacht zijn comeback kan maken, resteert er nog ongeveer een maand om weer wedstrijdritme op te doen. De eerste wedstrijd voor Oranje is op zondag 14 juni om 22.00 uur.