De transfer van Denzel Dumfries lijkt in kannen en kruiken, als we de verhalen uit Spanje moeten geloven. De rechtsback van Oranje zal - als de transfer afgerond is - voor 20 miljoen vertrekken van Internazionale naar Real Madrid en dat klinkt vooral bij de oude amateurploegen van de Rotterdammer als muziek in de oren.

De rechtsback is jarenlang van grote waarde geweest voor Inter, maar wil graag nog een stap maken. In 2021 verkaste hij van PSV naar Milaan en speelde daar tot nu toe 207 duels. Hij werd tweemaal kampioen en won driemaal de Coppa Italia. Lang leek Dumfries naar de Premier League te vertrekken, maar nu gaat hij naar Real Madrid dat de afkoopclausule in zijn contract zal lichten.

Amateurclubs blij

En dat zorgt voor grote blijdschap bij verschillende voetbalclubs in Nederland. Dumfries speelde in zijn jeugd bij VV Smitshoek uit Rotterdam, verkaste vervolgens naar VV Barendrecht waar hij in het oog viel bij de scouts van Sparta Rotterdam. Hij brak daar door in het eerste en maakte een stap naar sc Heerenveen, PSV en dus Inter.

Met de transfer naar Real Madrid zou een bedrag van 20 miljoen gemoeid zijn, zoals in het contract van Dumfries staat. Daarmee zijn vooral de amateurclubs spekkoper. VV Smitshoek zou op basis van dat bedrag 400.000 euro ontvangen, zij krijgen namelijk 2 procent van de transfersom. Barendrecht krijgt een solidariteitsbijdrage van 100.000 euro en ontvangt dus iets minder centjes. Sparta, die Dumfries langer in de jeugdopleiding had, krijgt 300.000 euro. PSV en Heerenveen moeten het ook doen met een tonnetje.

Nederlanders bij de Koninklijke

Met de komst van Dumfries is er voor het eerst in jaren weer een Nederlander in dienst van Real Madrid. Royston Drenthe vertrok in 2011 als laatste landgenoot. Hij krijgt nu dus een opvolger. John Metgod was in de jaren '80 de eerste Nederlander in Madrileense dienst, daarna volgden Clarence Seedorf, Ruud van Nistelrooij, Arjen Robben, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Klaas-Jan Huntelaar en dus Royston Drenthe.

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