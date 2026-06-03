Ajax-directeur Jordi Cruijff heeft een drukke transferzomer voor de rug, maar de eerste slag is al geslagen met de aanstelling van Míchel als hoofdtrainer. Volgens Marca volgt er echter snel een volgend heugelijk nieuwtje voor aanhangers van de Amsterdammers. Ajax hoopt Dani Ceballos van Real Madrid op korte termijn vast te leggen.

De komst van Dani Ceballos, die dertien interlands voor Spanje achter zijn naam heeft staan, leek lange tijd onhaalbaar. Niet alleen vanwege zijn hoge salaris, maar ook door de belangstelling van onder meer zijn voormalige club Real Betis. Volgens Matteo Moretto werkt Jordi Cruijff nu dus aan een opvallende transferstunt en lijkt die er daadwerkelijk van te komen.

Onderhandelingen met Real Madrid

Volgens transfergoeroe Moretto van Marca gaan 'de onderhandelingen tussen Ajax en Real Madrid de goede kant op'. Volgens de Spaanse journalist zou het gaan om een bedrag van zo'n zes miljoen euro. Daarmee lijkt Ajax een flinke slag op de transfermarkt te slaan.

Exclusiva. El Ajax está cerca de firmar a Dani Ceballos.



Las negociaciones con el Real Madrid van por buen camino, por unos 6 millones de euros. pic.twitter.com/m1GlUUYpOc — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 2, 2026

Real Madrid betaalde in 2017 nog achttien miljoen euro voor Ceballos, maar inmiddels lijkt de 29-jarige Spanjaard uit beeld verdwenen bij De Koninklijke. Tóch kan Ceballos indrukwekkende cijfers overleggen: meer dan tweehonderd duels voor Real Madrid en daarnaast 77 duels voor Arsenal. Dit seizoen moest hij het vooral doen met invalbeurten en kwam hij slechts zestien keer in actie en dus hoopt Ajax toe te slaan.

Bomvolle prijzenkast

Ajax-directeur Cruijff heeft al meermaals aangegeven dat hij volgend jaar weer voor de prijzen wil spelen en daar heeft Ceballos wel ervaring in. In totaal won de Spanjaard liefst driemaal de Champions League, werd hij tweemaal kampioen in LaLiga én pakte hij vrijwel alle overige nationale prijzen. Met Ajax zou hij voor eerherstel in de Eredivisie gaan en de jacht op de KNVB Beker en plaatsing voor de Conference League openen.

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