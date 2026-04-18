Coventry City verzekerde zich vrijdagavond van promotie naar de Premier League. Dat is fijn nieuws voor Milan van Ewijk, de Nederlandse back van de club. De promotie wordt echter ook met gejuich ontvangen bij SC Heerenveen, door een clausule in het transfercontract van Van Ewijk.

Coventry City keert na de speelronde van vrijdagavond na een afwezigheid van 25 jaar terug in de Premier League. De ploeg van coach Frank Lampard dwong promotie af met een gelijkspel van 1-1 bij Blackburn Rovers. Het verdiende punt was genoeg om directe promotie zeker te stellen.

Coventry degradeerde in 2001 uit de Premier League, waarna een periode van verval begon. De ploeg degradeerde zelfs even naar het vierde niveau. Onder Lampard, oud-international van Engeland en jarenlang dragende speler bij Chelsea, is de ploeg herrezen.

Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd mee bij Coventry, dat als koploper in het Championship ook goede kans maakt op de titel. De 25-jarige verdediger speelde dit seizoen 41 wedstrijden in de competitie en leverde acht assists af, waardoor hij een zeer wezenlijke bijdrage aan de promotie heeft geleverd.

Gejuich in Heerenveen

De promotie van Coventry is ook zeker met gejuich ontvangen in Heerenveen. Dat komt ook door Van Ewijk. In 2021 namen de Friezen de vleugelverdediger voor 650.000 euro over van ADO Den Haag. In de zomer van 2023 werd hij vervolgens voor minimaal 5,3 miljoen euro verkocht aan Coventry City. Een mooie winst voor de Friezen, maar daar komt nog eens een mooi bedrag bij.

In het koopcontract tussen Heerenveen en Coventry voor Van Ewijk werd ook een promotiebonus afgesproken, zo meldt de Leeuwarder Courant zaterdag. Als de Engelse club zou promoveren naar de Premier League, dan zouden de Friezen nog een bedrag van één miljoen euro op de rekening bijgestort krijgen.

Door die bonus loopt het transferbedrag van Van Ewijk al op naar minimaal 6,3 miljoen euro. Daarmee komt de Nederlander nog niet in de buurt van de recordverkoop van de Friezen. Dat is nog altijd Alfonso Alves die in 2008 voor een bedrag van 17 miljoen euro de overstap naar het Engelse MIddlesbrough maakte.