Memphis Depay werkt zich volledig in het zweet ter voorbereiding op het WK. Maar terwijl Oranje zich in Zeist klaarstoomt voor het toernooi, werd de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal ook gevraagd naar zijn toekomst bij Corinthians.

Memphis maakte in september 2024 de overstap naar Corinthians, dat hem transfervrij kon overnemen nadat zijn contract bij Atlético Madrid afliep. Het avontuur in Brazilië verliep niet zonder slag of stoot. Memphis werd ook bij Corinthians geplaagd door blessures, waarvan een bovenbeenblessure eind maart hem het langst aan de kant hield. Onlangs maakte hij zijn rentree bij de club, met speelminuten tegen Atlético Mineiro en Platense, net op tijd voor het WK.

Toekomst

Toch ging het maandag in Zeist niet alleen over het WK. Memphis werd ook gevraagd naar zijn aflopende contract bij Corinthians en daar was hij duidelijk over. "Ik heb uitgesproken dat ik graag wil blijven", vertelde hij. De 32-jarige aanvaller wil zijn avontuur in Brazilië dus voortzetten, mits de club hem ook wil houden.

Corinthians staat momenteel in de middenmoot van de Série A, de hoogste voetbaldivisie van Brazilië. Vorig seizoen zat de club geruime tijd in de degradatiezone, maar een fitte Memphis bracht toen redding. Voor de Nederlander, die gewend is aan de top van het Europese voetbal, is het een ander avontuur die hij graag voortzet.

Fitheid

De grote vraag richting het WK blijft: hoe fit is Memphis? De aanvaller is er zelf duidelijk over. "Jullie weten niet wat er achter de schermen gebeurt", zei hij mysterieus tegen ESPN. "Ik heb heel hard getraind. Het gevoel zegt dat het goed zit. Ik voel me goed en ben blij dat ik bij de groep ben."

Bondscoach Ronald Koeman sprak zijn vertrouwen uit in Memphis, maar benadrukte dat hij alleen wat aan hem heeft als hij volledig fit is. Op het EK van 2024 raakte Memphis in de halve finale tegen Engeland al na een half uur geblesseerd. Koeman liet weten voorzichtiger met hem om te gaan en sloot niet uit dat Memphis pas later in het toernooi in actie komt.

Memphis zelf maakt zijn rol bij Oranje niet veel uit. "Frankrijk won in 2018 de wereldtitel, terwijl spits Olivier Giroud geen enkel doelpunt maakte. Zo'n scenario zou heel mooi zijn", aldus de aanvaller. Voor Memphis wordt het naar alle waarschijnlijkheid zijn derde en laatste WK. "We hebben nu geen Arjen Robben zoals in 2014, maar we kunnen mooie dingen laten zien."

WK 2026

Oranje opent het WK op 14 juni tegen Japan. Daarna volgen duels met Zweden en Tunesië. Koeman trainde maandag met 27 fitte spelers in Zeist. Alleen Jurriën Timber ontbrak, die zaterdag nog een uur in actie kwam voor Arsenal in de Champions League-finale tegen PSG. Ian Maatsen en Lutsharel Geertruida trainen ook mee als reservespelers.

