Het Nederlands elftal hoeft voorlopig niet te beven voor Zweden. De tweede groepstegenstander van Oranje maakte maandag een ronduit zwakke indruk in een oefeninterland tegen buurland Noorwegen. In Oslo werd het een pijnlijke avond voor de ploeg van bondscoach Graham Potter: 3-1.

Beide ploegen gunden hun grootste namen rust. Viktor Gyökeres en Alexander Isak ontbraken bij Zweden, terwijl ook Erling Haaland en Martin Odegaard bij Noorwegen rust kregen. Dat Noorwegen desondanks zo makkelijk won, maakt de vertoning van Zweden des te zorgelijker.

Dramatische start

Zweden maakte een zeer zwakke indruk in de eerste helft. Al na acht minuten stond het 1-0 via Jørgen Strand Larsen, die raak kopte na een inzet van Ryerson. De bezorgde blik van Potter op de bank was meer dan terecht, zijn ploeg kwam nauwelijks in het stuk voor en gaf de Noren alle ruimte. Antonio Nusa maakte er vervolgens 2-0 van met een fraai afstandsschot, waarna Strand Larsen ook de 3-0 voor zijn rekening nam.

In de rust voerde Zweden liefst acht wissels door, maar ook dat hielp nauwelijks. Noorwegen bleef domineren en creëerde makkelijk kansen. Een afgekeurde goal van David Møller Wolfe wegens buitenspel voorkwam even de 4-0. Pas in de 76e minuut bracht Alexander Isak met een fraaie individuele actie de aansluitingstreffer: 3-1. Vlak voor tijd werd bovendien een prachtige kopbal van Sebastian Nanasi afgekeurd wegens buitenspel. De goal was bijna identiek aan de legendarische vliegende kopbal van Robin van Persie tegen Spanje op het WK van 2014, al stond Nanasi net buitenspel.

Zweden naar WK via play-offs

De zwakke vertoning past in een zorgelijk patroon. Zweden haalde slechts twee punten in de kwalificaties voor het WK en moest via de play-offs van de Nations League alsnog een ticket bemachtigen. Met overwinningen op Oekraïne en Polen werd kwalificatie veiliggesteld, maar de prestaties geven weinig hoop.

Nederland neemt het op 20 juni in Houston op tegen Zweden, na de openingswedstrijd tegen Japan op 14 juni. Op basis van vanavond lijkt Zweden een haalbare kaart voor Oranje, al spelen dan wel Gyökeres en waarschijnlijk ook Isak gewoon mee.

