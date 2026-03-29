Het oefenduel tussen de Verenigde Staten en België (2-5) zorgde voor flink wat verwarring. Niet alleen bij kijkers thuis, maar ook in het stadion en zelfs op het veld ging het geregeld mis. Door een opvallend probleem met de tenues waren beide ploegen soms nauwelijks van elkaar te onderscheiden, wat leidde tot irritatie bij spelers en analisten.

Al voor de aftrap waren er twijfels over de gekozen shirts. België wilde het nieuwe uittenue testen met het oog op het WK, terwijl ook de Verenigde Staten hun nieuwste outfit wilden tonen. Dat leidde tot een combinatie die achteraf verschrikkelijk uitpakte, terwijl de Belgen de Amerikanen wel trakteerden op een flinke nederlaag: 2-5. Ajax-smaakmaker Mika Godts mocht in de tweede helft zijn debuut maken voor de Rode Duivels.

Het verschil tussen beide ploegen bleek nauwelijks zichtbaar. Op televisie en in het stadion waren de teams lastig uit elkaar te houden, terwijl ook spelers op het veld moeite hadden om in één oogopslag het onderscheid te maken. In verschillende situaties op het veld zorgde dat zichtbaar voor twijfel en boosheid.

Ongeloof onder de spelers

Ook de spelers ondervonden daar hinder van. Belgische aanvaller Jérémy Doku gaf na afloop toe dat het verre van ideaal was. "Makkelijk was het zeker niet. Zeker als het snel ging moesten we twee keer kijken", zei de snelheidsduivel. "Ik had liever in duidelijkere kleuren gespeeld."

De kritiek kwam niet alleen uit de hoek van onze zuiderburen. Ook bij de Verenigde Staten klonk onvrede. Christian Pulisic was duidelijk: "Dit mag niet gebeuren." Teamgenoot Weston McKennie gaf aan dat spelers soms moesten twijfelen voordat ze een pass gaven. "Je kijkt in zulke momenten naar kleuren, en dat werkte nu gewoon niet."

'Dit kan gewoon niet'

Volgens de Belgische bond lag er wel degelijk een oplossing op tafel. België stelde voor om in een ander tenue te spelen, maar dat bleek geen optie. De Verenigde Staten wilden hun nieuwe shirt presenteren en hielden vast aan hun keuze. Uiteindelijk gaf de FIFA groen licht, waardoor beide teams in moeilijk te onderscheiden kleuren het veld op gingen.

Ook de Belgische analisten waren kritisch. Marc Degryse spaarde de betrokkenen niet en liet zich na afloop duidelijk uit over de situatie. "Dit kan gewoon niet", stelde hij scherp. Volgens Degryse hoort dit soort verwarring simpelweg niet thuis op dit niveau.

De analist ging vervolgens nog een stap verder in zijn kritiek. "Voetbal is een product dat verkocht moet worden. Alles moet beter en beter, maar zo maak je het alleen maar lastiger", aldus Degryse, die zich zichtbaar stoorde aan het gebrek aan duidelijkheid tijdens het duel.