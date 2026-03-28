Ajax-talent Rayane Bounida heeft vrijdag vanaf de tribune moeten toekijken hoe Marokko met 1-1 gelijkspeelde tijdens een vriendschappelijk duel met Ecuador. De Belgische Marokkaan had ongetwijfeld gehoopt zijn debuut te maken voor de AtlasLeeuwen, nadat hij eerder definitief voor een interlandcarrière bij Marokko koos.

Bounida groeide op in België, waar hij lange tijd in de jeugdopleiding van RCS Anderlecht speelde, voordat Ajax hem in de zomer van 2022 overnam. In België viel het toenmalige jeugdtalent op, wat hem een plek in de jeugdselectie van de Red Devils opleverde.

De aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller ruilde België onlangs echter in voor Marokko. Dat leverde hem direct een plek op in de selectie van de Atlas Leeuwen, zijn debuut bleef echter uit tijdens de eerste interland sinds zijn keuze voor Marokko. Tegen Ecuador kreeg hij geen plek in de selectie. Enkele dagen voor het duel had Bounida nog hoop op zijn eerste interlandminuten.

Bounida's Eredivisie-collega's Oussama Targhalinne, Ismael Baouf en Souffian El Karouani zaten wel bij de wedstrijdselectie. Zij kregen echter geen speeltijd. PSV-ster Ismael Saibari kreeg wel een basisplaats, zijn teamgenoot Anass Salah-Eddine moest het doen met een invalbeurt.

De AtlasLeeuwen, die na een langdurige soap de Afrika Cup wonen, kwamen vrijdag uiteindelijk niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Ecuador, dat het dinsdag opneemt tegen het Nederlands elftal. John Yeboah bracht Ecuador op voorsprong, Neil El Aynaoui bracht Marokko in de slotfase op gelijke hoogte.

Ajax beleeft een rommelig seizoen met meerdere trainerswisselingen. Desondanks maakt Bounida dit seizoen een positieve indruk in Amsterdam. Het Marokkaans-Belgische talent zal het na de interlandperiode met Ajax op 11 april opnemen tegen Eredivisie-hekkensluiter Heracles Almelo.