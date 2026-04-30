Thierry Henry genoot volop van de afgelopen Champions League-ronde en dan met name van Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Maar waar veel mensen de twee trainers het succes toedichten, staat hij liever stil bij de voorlopers. Bij CBS Sports looft hij twee Nederlandse grootheden. "Het begon allemaal bij Rinus Michels en Johan Cruijff bracht het tot leven."

Het voetbal dat Paris Saint-Germain en Bayern München lieten zien afgelopen dinsdagavond zal nog vaak over gesproken worden de komende jaren. Het was voetbal zoals men graag wil zien: hoog tempo, veel doelpunten en prachtige individuele acties. Maar iedereen looft ook beide coaches: Vincent Kompany en Luis Enrique, voor de gedurfde stijl van spelen. Iedereen speelde één op één en dat zorgde voor een zeer open wedstrijd.

Mooie vergelijking Thierry Henry

Thierry Henry zag dit ook allemaal gebeuren en analyseerde een dag later waar de basis voor dit succes is gelegd. Daarvoor denkt hij terug aan twee Nederlandse grootheden: " Rinus Michels is de grote man die startte met het bedenken van totaalvoetbal, hij ontwikkelde dat bij Ajax en later met Barcelona", herinnert hij iedereen eraan. "Hij bracht Cruijff mee en ze zorgden samen voor de eerste titel in dertien jaar. Cruijff was de speler die het spel op het veld liet zien wat Michels op het bord zette", is hij lovend.

Voor Henry legden Michels en Cruijff de basis voor het gedachtegoed dat vandaag de dag wordt doorgegeven aan de spelers. Dat legt hij uit aan de hand van een voorbeeld. "Cruijff ontwikkelde de stijl van Michels verder toen hij trainer was bij Barcelona. Dat zag je erna bij Pep Guardiola en nu bij Kompany en Enrique. Zonder Michels en Cruijff was deze filosofie er nooit geweest. Zij houden het in leven, dankzij hen snapt iedereen de filosofie en de identiteit", zegt de oud-spits van Barcelona.

🗣️ "While we're [deservedly] giving credit ... to Kompany & Enrique for the philosophy & identity, you also need to remind people where it came from..."



Inspiratie uit Ajax en Oranje

Wanneer Henry de vraagt krijgt van Micah Richards, wie hem altijd inspireerde noemt hij Guardiola maar ook weer twee Nederlandse voorbeelden. "Het oude Ajax inspireerde mij ook, net als het Nederlands elftal in 1988. Ze veranderden steeds van positie. Iedereen viel aan, iedereen verdedigde. We geven terecht de twee trainers van dinsdagavond de credits voor wat ze hebben gedaan. Maar we moeten niet vergeten waar het vandaan kwam. Een man in Nederland die denkt aan een filosofie van voetbal en dat heeft de wereld veel gebracht. Dit is wat we willen zien."

Tot slot gooit hij nog een klassieker van Cruijff eruit, die perfect sloeg op de wedstrijd tussen PSG en Bayern. "Cruijff zei altijd dat hij liever met 5-4 won dan met 1-0 en dat is exact wat we hebben gezien."