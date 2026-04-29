Na het ware spektakel dat Paris Saint-Germain en Bayern München (5-4) hadden tentoongesteld in Parc des Princes, was niet iedereen laaiend enthousiast. Na afloop sprak Engelse legende Wayne Rooney zijn verbazing uit nadat Harry Kane aan het woord was gekomen. De Engelse spits van Bayern had een bijzondere analyse, zo vond Rooney. "Ik ben dol op hem, maar..."

De voetbalwereld raakt niet uitgepraat over de bijzondere wedstrijd die zich dinsdagavond in de halve finale van de Champions League afspeelde. Maar toch is niet iedereen even lovend over het spel. De verdediging van zowel Paris Saint-Germain als Bayern München krijgen ervan langs van Wayne Rooney. De oud-topspits van Manchester United is bikkelhard in zijn analyse. "Ik vond het verdedigen van beide teams vanavond echt slecht", vertelt hij bij Prime Video.

Hij keek naar een eerder interview van Harry Kane, de spits van Bayern München en kon amper zijn lachen inhouden. Kane was namelijk lyrisch over zijn verdediging. "Ik denk dat ze geweldig waren, de hele wedstrijd door. Er waren veel mooie een tegen een-duels. Je hebt de beste spelers van de wereld die tegen elkaar spelen dus natuurlijk winnen de aanvallers ook eens. Iedereen laat zijn kwaliteiten zien. Ik vond ze uitstekend", beschreef hij.

Dat vond Rooney klinkklare onzin. "Het is onmogelijk dat hij zijn verdedigers complimenten kan geven, misschien wilde hij ze wat positieve opstekers geven voor volgende week", lacht hij het af. "Iedereen was heel slecht", fikt hij de verdediging af. Hij hint natuurlijk op het aantal doelpunten dat is gemaakt in deze wedstrijd. Negen doelpunten is wel erg veel voor een halve finale. Daarbij had Manuel Neuer, de doelman van Bayern geen enkele redding.

Het spektakel belooft wat voor volgende week, wanneer de twee ploegen elkaar treffen in München. De winnaar zal de finale van de Champions League spelen en wanneer daar hetzelfde niveau getoond wordt als gisteren, kan het haast niet anders dan dat die ploeg ook de Champions League wint.