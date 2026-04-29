Hedwiges Maduro keek met grote bewondering naar de halve finale in de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. De wedstrijd van topniveau toonde andermaal het enorme gat met het niveau van de Eredivisie. "Ik hoop dat topspelers uit de Eredivisie beseffen dat ze zelf ook aan het werk moeten."

"Dit was eigenlijk al de finale", begint Hedwiges Maduro over de bijzondere wedstrijd die zich afspeelde afgelopen dinsdagavond. PSG en Bayern München schreven voetbalgeschiedenis met een prachtige wedstrijd die eindigde in 5-4. "Dat de verwachting die je van tevoren hebt ook echt uitkomt, maakt het zo bijzonder. Echt iedereen was in vorm. Er was geen aanvaller die teleurstelde en dan krijg je dit soort wedstrijden."

Speelstijl

Ook looft Maduro, die vroeger bij Ajax, Valencia en Sevilla speelde, de opvatting van de beide trainers. "Ze speelden zo hoog op het veld, en iedereen stond een op een. Dat is een speelstijl die deze wedstrijd zo leuk maakte. Niet iedereen kan dit, maar er stond zoveel kwaliteit op het veld waardoor het niveau zo omhoog ging. Als je je eigen speler voorbij speelde, kwam er altijd een kans uit."

Er werd gesproken van een historische wedstrijd in de wereldwijde sportmedia. En daar is niks aan gelogen, hoewel dat ook werd geroepen over Bayern-Real Madrid in de vorige ronde. Dat duel eindigde destijds in 4-3 en was ook een waar voetbalgevecht, toch ligt dit anders. "Je zag zoveel kwaliteit, waardoor iedereen rustig bleef onder de druk. Zelfs toen Bayern 5-2 achter stond, raakte niemand in paniek. Ze bleven doorgaan en konden zo nog 5-5 maken ook."

Geweldig hoog tempo

In de nieuwe trend in de top van het voetbal ziet Maduro deze opvatting van trainers steeds vaker voorbij komen. "Maar zoals dinsdagavond ga je echt niet zovaak meer zien. De teams pasten perfect in elkaar en iedereen was op de top van zijn kunnen. Als je dit vertaalt naar het Nederlands voetbal: Peter Bosz en Arne Slot spelen ook heel direct, maar niet al direct een op een. Dat doet alleen Dick Schreuder en daar zie je de valkuil van de Eredivisie: iedereen wil maar blijven opbouwen, waardoor de tactiek van NEC goed werkt."

Daarbij moest Maduro gelijk denken aan de gigantische verschillen tussen de Eredivisie en dit Champions League-niveau. Er loopt veel talent rond in Nederland, maar qua intensiteit moeten ze wél meekunnen op het niveau van dinsdagavond, als ze de volgende stap willen zetten naar de top. "Als je het looptempo van Vitinha ziet en je pakt een middenvelder uit de Eredivisie, dan kom je qua tempo niet eens in de buurt. Laat staan het volhouden van al die sprints. Dat is echt een verschil."

'Ik hoop dat ze schrikken'

Dat moeten spelers goed in hun oren knopen, vindt Maduro. Zodat ze zelf een stapje extra zetten, als ze hogerop willen. "Ik hoop dat topspelers uit de Eredivisie gekeken hebben en hiervan schrikken. Ik moet echt aan de bak als ik een stap wil maken, dat moeten ze denken. Je kan zelf namelijk een slag slaan op de training. Je moet inhoud kweken en atletischer worden.

Afgelopen weekend sprak iedereen in Nederland de verbazing uit over het doelpunt van Mika Godts. Dat was een mooi doelpunt maar daarbij stonden de verdedigers van NAC hem ook weinig in de weg. "Godts is een goed voorbeeld. Wat hij deed zag er erg mooi uit, want dat dribbelen kan hij geweldig. Hij heeft alle kwaliteiten die hij nodig heeft. Maar de volgende stap is dat hij het op een hogere intensiteit doet en dan moet hij ook nog eens vol kunnen houden. Dan kan je niet verslappen, je mannetje laten lopen of niet een op een spelen. Ik hoop dat hij geprikkeld wordt door dit soort wedstrijden op tv."