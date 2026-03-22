Topvoetballer Jorginho (34) heeft in een Instagram-post woedend uitgehaald naar de wereldberoemde zangeres Chapell Roan. De artiest zou de dochter van de oud-Arsenal-speler op een schandalige manier behandeld hebben.

Jorginho speelt op dit moment voor het Braziliaanse Flamengo, maar in zijn hoogtijdagen was hij een cruciale middenvelder in de Premier League. De Italiaanse middenvelder speelde voor zowel Arsenal als Chelsea in de Engelse topcompetitie. Met The Blues won hij zelfs de Champions League in 2021. In datzelfde jaar werd Jorginho ook nog eens Europees kampioen met Italië. In de Serie A speelde de middenvelder nog voor Napoli, maar inmiddels bouwt hij zijn loopbaan dus af in Italië.

Incident met Chapell Roan

Via zijn Instagram vertelt Jorginho dat zijn vrouw samen met zijn dochter in hetzelfde hotel verbleef als de Amerikaanse zangeres Chapelle Roan. Zij is inmiddels internationaal bekend door nummers als Good Luck, Babe! en Red Wine Supernova. Jorginho zijn dochter zag Roan langs lopen, maar kon dat bijna niet geloven. Daarom liep ze nog een keer langs de tafel waar de zangeres aanzat. De dochter van Jorginho zei niets tegen de zangers, maar wat vervolgens gebeurde was volgens de voetballer 'volkomen buiten proportie'.

Volgens Jorginho stuurde Roan een beveiliger op zijn vrouw en zijn dochter af die de twee vrouwen op een 'zeer agressieve' manier aansprak. De beveiliger zou zelfs hebben gedreigd om een klacht in te dienen bij het hotel. Jorginho was hier woedend over. "Mijn dochter was enorm van streek en zat daar in tranen. Niemand zou dit moeten meemaken, vooral een kind niet. Aan alle fans: ze verdient jullie aandacht niet", haalt Jorginho keihard uit naar de zangees.

Reactie van Chapell Roan

Ook Roan heeft inmiddels gereageerd op het incident met de vrouw en dochter van Jorginho. Zij wil direct duidelijk maken dat de voetballer gelijk heeft en dat zijn dochter inderdaad niets deed richting de zangeres. Ook vertelt ze dat de beveiliger 'niet haar persoonlijke beveiliging is'. Roan vond het 'oneerlijk' dat de beveiliging direct aannam dat er kwade bedoelingen in het spel waren. "Ik heb geen hekel aan mensen die fan zijn van mijn muziek. Ik heb geen hekel aan kinderen. Dat is echt absurd", sluit de zangeres haar bericht af.