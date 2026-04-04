Aanvaller Victor Boniface is ver verwijderd van de vorm die hem tot een van de meest gewilde spitsen van Europa maakte na een glansrijke periode bij Leverkusen. De Nigeriaan vecht nu in het shirt van Werder Bremen tegen blessures en zijn fysieke gesteldheid. Zijn trainer Danijel Tjun heeft treurige mededelingen gedaan over de aanvaller..

De pas 25-jarige Boniface, die onder Xabi Alonso bij Bayer Leverkusen een van de sleutelspelers was van het kampioensteam, heeft in korte tijd een bizarre val doorgemaakt. Een blessure onderbrak zijn flow, en het daaropvolgende seizoen bracht een compleet verlies van ritme. Boniface speelt momenteel op huurbasis bij Werder Bremen, maar zijn prestaties voldoen totaal niet aan de verwachtingen.

'Hij is duidelijk te zwaar'

Hij speelde 11 wedstrijden zonder een doelpunt te maken, en extra problemen werden veroorzaakt door een knieblessure en een daaruit voortvloeiende slechte fysieke gesteldheid, waardoor hij momenteel buiten de selectie valt. De trainer van de club uit Bremen reageerde openhartig. "Het is duidelijk dat hij te zwaar is. Dat weet hij zelf ook, en wij ook. Ik zou willen dat hij in betere vorm was. Hij moet zich bewijzen als hij in het team wil komen."

'Paar kilo te veel'

Werder Bremen-trainer Tjun vindt het vaak maar moeilijk te verkroppen als hij Boniface ziet rondlopen op de trainingen. "Het is ongelooflijk dat dit dezelfde speler is die zo uitblonk in het seizoen waarin Bayer Leverkusen de titel pakte met Xabi Alonso. Sinds de blessure die hij in dat seizoen opliep, is hij niet meer dezelfde speler. Natuurlijk zouden we hem graag in een betere fysieke conditie zien. Hij weet zelf ook dat hij fysiek niet klaar is voor meer dan een paar minuten. Niemand kan ontkennen dat hij een paar kilo te veel meedraagt."

Gefotoshopt?

Ondertussen probeerde de voetballer zelf de verhalen over zijn fysieke gesteldheid te ontkrachten door andere foto's te publiceren. Hij beweerde dat de beweringen over zijn overgewicht overdreven waren en dat sommige foto's zelfs gefotoshopt waren. Feit blijft dat hij nauwelijks aan spelen toekomt en verre van de topvorm is die mensen van hem gewend zijn. Ook huurclub Werder Bremen heeft op deze manier niks aan hem.