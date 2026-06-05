Wereldvoetbalbond FIFA zorgt een week voor de start van het WK met een opmerkelijke beslissing voor de nodige ophef. Een flink deel van de wedstrijden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada zal bij hoge temperaturen worden gespeeld en waar de spelers extra drinkpauzes krijgen, wordt het voor de fans extra lastig om het hoofd koel te houden.

De wereldvoetbalbond bevestigt na berichtgeving van The Athletic vlak voor het toernooi dat het toegestaan zal zijn voor de fans om een hervulbare waterflesjes mee het stadion in te nemen. Dat terwijl de FIFA drie weken geleden nog in de gedragscode noteerde dat de supporters flessen van maximaal één liter mee mochten nemen.

"Om onduidelijkheid te voorkomen mogen hervulbare waterflessen niet meegenomen worden het stadion in", liet de wereldvoetbalbond in een verklaring aan persbureau AFP weten. Volgens een woordvoerder van FIFA is het besluit genomen vanwege de veiligheid. "FIFA heeft het besluit om flessen te verbieden genomen om zo risico's op verwondingen bij spelers en bezoekers te voorkomen."

Potentiële goudmijn voor de FIFA

Bij die redenering zullen, gezien de reputatie van de FIFA, natuurlijk de nodige vraagtekens worden gezet. Bij het WK voor clubs van vorig jaar, waar de hitte ook al een probleem was voor de spelers en fans, werd water in de stadions namelijk verkocht voor bedragen tussen de vier en zes dollar per fles. Toen was het overigens wél toegestaan om een eigen fles mee te nemen.

Het is nog onduidelijk hoeveel een flesje water deze keer gaat kosten. Aangezien de temperaturen hoog zullen zijn tijdens het toernooi kunnen de fans natuurlijk niet zonder water. Door eigen water te verbieden, zullen zij het wel moeten kopen in het stadion en als tienduizenden mensen dat doen, is dat een goudmijn voor de FIFA.

Hitte bij eerste duel Oranje op WK

Ook de Nederlandse fans gaan dus last krijgen van het verbod tijdens het WK. Het lijkt tenslotte niet echt een optie om zonder water uren in het stadion door te brengen. Zo speelt Oranje op zondag 14 juni de eerste wedstrijd van het WK in Dallas en de verwachting is dat het daar dan boven de dertig graden zal zijn.

Opnieuw wijziging op laatste moment

Bij het vorige WK in Qatar besloot de FIFA ook al op het laatste moment de regels rondom drinken om te gooien. Aangezien het toernooi in een overwegend islamitisch land werd gespeeld vreesden fans toen dat ze geen alcohol zouden mogen drinken tijdens wedstrijden. De FIFA hield jarenlang vol dat het wel het geval zou zijn, maar enkele dagen voor de start van het toernooi werd alcohol plotseling toch verboden in de stadions.

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