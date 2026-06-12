Het zijn veelbewogen maanden geweest voor topvoetballer Raheem Sterling (31). De voormalig international van Engeland dook in februari op bij Feyenoord, kreeg daar zijn loopbaan niet echt aan de praat en werd onlangs opgepakt vanwege rijden onder invloed. Hoe gaat het nu met 'Raheem the Dream'?

De Britse politie liet eind mei weten dat een 31-jarige bestuurder van een Lamborghini is opgepakt na een eenzijdig ongeval. De 'man uit Berkshire' reed donderdagochtend rond 09.00 uur tegen de vangrail. Sterling werd naast rijden onder invloed ook verdacht van gevaarlijk weggedrag, drugsbezit en weigering van het meewerken aan een drugs- of alcoholtest.

TV-presentator

Vervolgens bleef het stil. De Engelsman hield zich stil over de gebeurtenissen. Inmiddels probeert Sterling weer zijn normale leven op te pakken. De krant The Sun spotte hem in een Instagram-story van tv-presentator Guy Phoenix.

De aanvaller geniet van een bordje eten en kijkt televisie. Phoenix verwijst naar Sterling als 'goede vriend'. Zijn verloofde Paige Milan is ook van de partij en de speler grapt dat hij wordt gedwongen om naar programma's met Phoenix te kijken. Phoenix schrijft erbij in zijn post: "Als zij ernaar kijken, dan moet jij dat ook proberen!"

Vangrail

De zaak rondom het eenzijdige auto-ongeluk is nog niet voorbij. Sterling is op borg vrij. De zaak wordt later nog behandeld door het Engelse gerechtelijk apparaat.

The Sun laat een getuige van het incident aan het woord: "Net nadat ik de M3 richting het westen opreed, zag ik een Lamborghini slingeren. Hij reed bijna tegen de vangrail aan de linkerkant. Hij week naar links uit richting de vluchtstrook en botste bijna. Hij reageerde niet eens op mijn getoeter. Ik kon alleen een jonge man met een wit hesje zien. Toen ik langzaam reed, reed hij bijna achterop mijn auto. Hij sneed me de pas af en week toen naar links uit, botste tegen een vangrail en raakte met de linker voorkant van zijn auto de grond. De banden vlogen zo'n 1,2 meter de lucht in. De auto draaide 180 graden rond. Ik weet zeker dat hij was doorgereden als hij zijn wielen niet had geraakt."

Feyenoord

Sterling kwam in februari verrassend naar Feyenoord. Hij had een contract tot het einde van het seizoen, dat niet werd verlengd. Sterling kwam in acht wedstrijden tot één assist, maar scoorde niet. Voor komend seizoen heeft de voormalige aanvaller van Liverpool, Manchester City, Chelsea en Arsenal nog geen club.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover