Rondom het Nederlands elftal is er richting een eindtoernooi bijna altijd wel iets te doen over blessures. Waar jaren geleden de teen van Arjen Robben onderwerp van gesprek was, gaat het nu over de heup van doelman Bart Verbruggen. Volgens Robert Maaskant en Ali Boussaboun is er totaal geen reden voor paniek, zo vertellen ze in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Verbruggen raakte geblesseerd in het oefenduel met Oezbekistan. De Oranje-doelman botste na rust hard met Manchester City-verdediger Abdukodir Khusanov. Hij probeerde nog even door te spelen, maar moest zich uiteindelijk laten vervangen door Mark Flekken. Meteen laaide de discussie over de keeperspositie weer op. Volgens Boussaboun is dat volledig onnodig. "Roefs is meteen doorgebroken in zijn eerste jaar in de Premier League, maar Flekken heeft dat ook al jaren laten zien in Engeland. Ze zijn alle drie goed genoeg."

Niet overtuigd van Flekken

Toch is niet iedereen overtuigd van Flekken. Oranje-watcher Rick Kraaijeveld ziet nog genoeg verbeterpunten bij de keeper. "Hij heeft een minder seizoen gehad bij Leverkusen met een flinke blessure, maar het was in Oranje überhaupt lang niet altijd overtuigend", stelt hij. "Vooral voetballend is het niet top. Hij schiet regelmatig de ballen zomaar over de zijlijn, dat lijkt me niet de bedoeling." Boussaboun ziet dat totaal anders. "Buffon was ook niet de beste qua meevoetballen, maar wordt wel gezien als één van de beste keepers aller tijden."

Beluister hieronder de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Onbegrip over commotie

Ook Robert Maaskant begrijpt weinig van alle commotie rond de keeperssituatie bij Oranje. De oud-trainer vindt dat zowel Flekken als Robin Roefs prima opties zijn als Verbruggen niet fit genoeg blijkt. "We maken héél veel ophef over heel weinig. De keepers ontlopen elkaar niet veel, dus dat is helemaal niet zo’n groot probleem. Ik maak me daar geen zorgen over", licht Maaskant toe. "Verbruggen is niet dusdanig geblesseerd dat hij naar huis moet, dus we hoeven geen discussie te hebben over een opvolger. We gaan het met deze drie doen en die zijn allemaal goed genoeg."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en Ali Boussaboun de openingsdag van het eindtoernooi. De geweldige klanken en danjes van Shakira worden besproken, de vele rode kaarten bij Mexico-Zuid-Afrika en ook de oproep van Marcos Senesi bij Argentinië.

Verder gaan de heren ook in op de roze schoenen dit WK en de haarband van Memphis Depay, wordt de keeperskwestie bij Oranje besproken en blikken ze alvast vooruit op het eerste optreden van Danny Makkelie bij de Verenigde Staten tegen Paraguay. Kijk en beluister iedere dag de podcast vanaf 7.30 uur op jouw favoriete kanaal.

Nederland speelt op 14 juni de eerste wedstrijd op het WK tegen Japan. Dat gebeurt niet in Kansas City, maar in Dallas. Het duel met Zweden wordt gespeeld in Houston en de laatste groepswedstrijd van Oranje tegen Tunesië wordt in Kansas zelf gespeeld.

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