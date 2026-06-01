Raheem Sterling heeft er zelf een behoorlijke puinhoop van gemaakt. De voormalig Feyenoord-aanvaller raakte vorige week donderdag betrokken bij een ernstig auto-ongeluk op de Britse snelweg, waarbij hij zijn peperdure Lamborghini tegen de vangrail knalde. Nu zijn er dashcambeelden opgedoken van vlak voor de crash én die roepen serieuze vragen op.

De 31-jarige Sterling werd na het incident aangehouden op verdenking van gevaarlijk rijden, rijden onder invloed van drugs en bezit van drugs. Daarnaast weigerde hij mee te werken aan een drugstest. Hij is op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.

Slingerend over de snelweg

De beelden, die het Britse Daily Mail in handen kreeg, zijn opgenomen door een rij-instructeur met een dashcam. Daarop is te zien hoe de Lamborghini van Sterling zonder richting aan te geven voor een andere auto snijdt en vervolgens over alle drie de rijstroken slingert. Een bestelwagen achter hem moest hard remmen om een aanrijding te voorkomen. Bovendien lijkt er door de ramen van de Lamborghini een ballonnetje zichtbaar, een detail dat de nodige wenkbrauwen doet fronsen. Volgens het medium kan dit duiden op gebruik van lachgas achter het stuur.

De rij-instructeur sprak anoniem met de krant. "Ik reed op de middelste rijstrook en plotseling schoot er een zwarte Lamborghini voor me, waardoor ik moest afremmen. De auto keerde terug naar de binnenste rijstrook, maar de bestuurder gaf vol gas en schoot dwars over alle drie de rijstroken. Hij wist ternauwernood de middenberm te ontwijken." De getuige voegt toe: "Ik had er geen idee van dat het Raheem Sterling was, totdat ik zag dat hij was gearresteerd. Als rij-instructeur maak ik me grote zorgen. Hij had zichzelf en anderen ernstig kunnen verwonden."

Zware jaren

Eerder kwamen via Britse media al details naar buiten over de moeilijke periode die Sterling doormaakt. "De psychologische druk die op hem is uitgeoefend is niet te beschrijven. Hij is geïsoleerd. Zodra hij een bal aanraakt, wordt hem verteld dat hij een mislukkeling is", vertelde een bron dichtbij de voetballer aan de Daily Mail. "Hij verhuisde naar Nederland om te ontsnappen en zijn liefde voor het spel te herontdekken, maar de negativiteit volgde hem."

Sterling maakte afgelopen winter de opvallende overstap naar Feyenoord, maar kon de verwachtingen niet waarmaken. In acht Eredivisie-duels noteerde hij slechts één assist en geen enkele goal. Zijn contract in Rotterdam liep op 30 juni af. Feyenoord-trainer Robin van Persie gaf nog aan niet uit te sluiten dat hij een nieuw contract gaat tekenen, maar dit incident lijkt zijn kansen definitief te hebben verkeken. Sterling zit dus momenteel zonder club.

Pijnlijk contrast

Het incident valt samen met een pijnlijk contrast: terwijl Sterling thuis zit met mentale én nu ook juridische problemen, vertrokken zijn voormalige Engelse ploeggenoten maandag richting Miami voor een voorbereidingskamp op het WK. Sterling speelde zijn laatste interland in december 2022, tijdens het WK in Qatar.

Ex-England footballer Raheem Sterling veers his £270k Lamborghini across three lanes while driving erratically on the M3, minutes before crash



