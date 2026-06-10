Het hoofdstuk van Robin van Persie als hoofdtrainer bij Feyenoord is ten einde gekomen. De voormalig topvoetballer werd door de nieuwe directie, bestaande uit Dévy Rigaux en Robert Eenhoorn, op straat gezet. Vooral de manier waarop maakt ex-collega Rafael van der Vaart woest.

Van Persie kwam in februari van 2025 naar Feyenoord en loodste de club naar de derde plek in de Eredivisie. Daarna sprak hij als doelstelling uit het volgende jaar voor de titel te gaan. Dat kwam er niet van; Feyenoord eindigde ver achter kampioen PSV. Wel werden de Rotterdammers tweede, waardoor ze verzekerd zijn van Champions League-voetbal. Toch was dat in de ogen van de nieuwe directie niet voldoende om te blijven.

"We hebben intern een grondige analyse gemaakt. Daarin hebben we onder meer de ontwikkeling van het geleverde spel en de dalende trend qua puntenaantal, zowel Europees als in de Eredivisie meegenomen. De conclusie was dat we beter met een nieuwe hoofdtrainer starten aan het volgende seizoen", deelde Rigaux mee.

Kritiek op Feyenoord na ontslag Robin van Persie

In de podcast van Van der Vaart met Wesley Sneijder komt het ontslag van hun voormalige teamgenoot bij Oranje ter sprake. "Ik vind dat echt een schande", bijt Van der Vaart het spits af. "Ten eerste is het een icoon van de club. Het is niet top gegaan, maar hij is toch tweede geworden. Dan komt er een of andere snotneus uit België, die één persconferentie geeft en daarin zegt: 'We gaan het even evalueren.' Iedereen voelde al dat hij eruit zou vliegen. Dat vind ik heel pijnlijk voor zo’n grote speler", stelt hij.

"Dan kun je wel zeggen: hij heeft het ook niet geweldig gedaan. Maar als je tweede wordt met zoveel blessures, dan had ik hem nog wel wat tijd willen geven", aldus Van der Vaart. Sneijder: "Ik vind het ook echt verschrikkelijk. Jij legt de schuld bij één persoon, bij de technisch directeur, maar dit is natuurlijk dramatisch van de club. Ik vind tweede worden met zo’n selectie echt heel knap."

Oud-teamgenoten verdedigen weggestuurde trainer

Volgens Sneijder kan Rigaux niet puur op basis van de resultaten oordelen. "Als je ergens aan het bouwen bent - kijk naar Mikel Arteta bij Arsenal - dan betekent dat dat die groep een goed gevoel bij je heeft. Dan kun je langer de tijd krijgen om succes te behalen. Maar als je merkt dat het niet meer werkt met de spelersgroep, dan moet je de trainer wel ontslaan."

Van der Vaart: "Hij is een sterke persoonlijkheid, hij geeft zijn mening. Daarom zullen veel spelers hem niets vinden. Dat hoorde je ook bij Heerenveen. Maar ik vind dat je, wanneer je als beginnend coach tweede wordt én een icoon van de club bent, wel mag verwachten dat er niet zomaar iemand uit België komt die Van Persie ineens op straat zet."

Van der Vaart en Sneijder stuurden nog geen berichtje naar Van Persie om hem een hart onder de riem te steken.

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