Kylian Mbappé is weer fit voor het duel tussen Real Madrid en Real Oviedo. De Franse sterspeler zorgde in aanloop naar de Clásico tegen FC Barcelona voor ophef vanwege een opmerkelijke keuze in zijn herstelperiode.

Mbappé kan donderdag voor Real Madrid tegen Real Oviedo uitkomen. De spits is hersteld van een spierblessure, die hem zondag de topper tegen FC Barcelona kostte. Zonder Mbappé verloor Real Madrid met 2-0 van FC Barcelona. De Catalaanse club stelde met de overwinning de tweede landstitel op rij veilig.

Mbappé kreeg veel kritiek omdat hij tijdens zijn afwezigheid een met zijn vriendin een uitstapje naar Italië maakte. Hij zou van de club toestemming hebben gekregen om rust te nemen in zijn eigen omgeving en dus niet hoefde te revalideren op de club. Volgens de speler zelf was de kritiek 'een overdreven interpretatie van de situatie'.

Onrust bij Real Madrid

Bij Real Madrid is er niet alleen onrust rond Mbappé. Er zou namelijk ook ruzie zijn ontstaan in de selectie. Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni kregen het na een harde tackle op de training met elkaar aan de stok. Dat liep zo uit de hand dat Valverde naar het ziekenhuis moest. Daar bleek dat hij kampt met een hersenschudding. ook hij moest daarom de Clásico missen.

Een zege is in deze moeilijke periode dus wel welkom voor Real Madrid. Ze zullen Mbappé goed kunnen gebruiken in het duel. De Franse spits is met 24 doelpunten topscorer van La Liga. Real Madrid staat tweede in La Liga en Oviedo kan degradatie niet meer ontlopen.

