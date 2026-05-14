Laura Abla Schmitt, de Duitse vriendin van FC Barcelona-voetballer Dani Olmo, heeft een opmerkelijk verhaal gedeeld. Ze wilde in het vliegtuig een YouTube-vlog monteren, maar dat bleek door nogal pikante beelden niet bepaald de ideale plek.

Olmo is inmddels een kleine twee jaar de ploeggenoot van Frenkie de Jong bij FC Barcelona, maar daarvoor voetbalde hij jarenlang voor RB Leipzig. In zijn tijd in Duitsland kreeg hij een relatie met Schmitt. Zij heeft op Instagram zo'n 370.000 volgers en op TikTok houden ruim 450.000 mensen haar in de gaten. Daarnaast timmert ze aan de weg als model.

Vlog monteren in het vliegtuig

Schmitt deelt sinds een tijdje ook vlogs via YouTube. Door tijdgebrek besloot ze een van die video’s tijdens een vlucht te monteren. Alleen zat er naast haar een medepassagier die makkelijk kon meekijken op haar laptopscherm. Niet ideaal, want daarop stonden behoorlijk pikante beelden van een shoppingtrip.

"Ik was in mijn nieuwste YouTube-video in een vintagewinkel. Ik had mijn camera op een verhoging gezet en gewoon laten lopen", zo vertelt Schmitt in haar podcast Ziemlich beste Fremde. Ze vervolgt: "Ik zet mijn camera neer en die filmt dan vijftien minuten achter elkaar. Daarna knip ik daar twee minuten uit."

Pikante beelden

Voor de duidelijkheid wordt Laura nog iets specifieker: "Ik heb die dag topjes gepast. Ik heb me de hele tijd omgekleed. Ik was volledig naakt in dat videomateriaal."

Kort gezegd: voor minstens één medepassagier was Abla mogelijk naakt te zien op haar laptop. "Toen zat ik daar en dacht ik: dit kan ik hier niet monteren", vertelt ze. Dus wat deed ze? "Ik heb het daar uiteindelijk toch gemonteerd."

Alles voor het werk, zelfs met het risico dat iemand per ongeluk naaktbeelden ziet. Laura vertelt ook wat ze op dat moment dacht: "Ik hoopte vooral dat hij niet stiekem zou meekijken. En als hij dat wel deed, dan zou hij hopelijk zo verbaasd zijn dat hij meteen weer wegkeek. Er stond tenslotte een naakte vrouw op mijn scherm die toevallig verdacht veel op mij leek."

Kampioensfeest

Afgelopen zondag was het feest voor Schmitt. Haar vriend werd namelijk landskampioen van Spanje, nadat hij met 2-0 won van FC Barcelona. Ze deelde hier beelden van op haar Instagram. Ook deed ze een dansje met Mikky Kiemeney, de vrouw van Frenkie.

