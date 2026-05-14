FC Barcelona kroonde zich afgelopen zondag tot landskampioen van Spanje. Voor de spelers en fans dus reden voor een feestje. Er is echter flinke kritiek gekomen op de manier waarop Lamine Yamal het kampioenschap vierde.

De 18-jarige superster van FC Barcelona vierde het kampioensfeest in de stad. Yamal zag iemand op straat met de Palestijnse vlag staan en vroeg vervolgens of hij hem mocht overnemen. De aanvaller zwaaide er vervolgens minutenlang mee. Veel mensen in en buiten Spanje waren blij met die actie van Yamal, maar dat geldt niet voor iedereen.

Woede in Israël

Zo viel de actie helemaal verkeerd bij Yisrael Katz, de Israëlische minister van Defensie. Hij reageerde op felle wijze. "Yamal heeft ervoor gekozen om haat tegen Israël aan te wakkeren, terwijl onze soldaten vechten tegen de terroristische organisatie Hamas, een organisatie die op 7 oktober Joodse kinderen, vrouwen en ouderen heeft afgeslacht, verkracht, verbrand en vermoord", zo schreef de minister op X.

De minister trok ook de moraliteit in twijfel van degenen die dergelijke gebaren steunen. "Wie dit soort berichten steunt, moet zich afvragen: vindt u dit humanitair? Is dit moreel?" schreef hij, eraan toevoegend dat hij niet zal zwijgen over wat hij omschrijft als "aanzetting tot haat tegen Israël en tegen het Joodse volk."

Katz sprak ook de hoop uit dat Barcelona zich publiekelijk zou distantiëren van de actie van de speler, en duidelijk zou maken dat er geen plaats is "voor aanzetting tot haat of steun aan terrorisme."

Reactie Flick

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Alavés afgelopen dinsdag, reageerde trainer Hansi Flick op het incident. De coach gaf toe dat hij het gebaar van Yamal niet op prijs stelde en onthulde dat hij een gesprek met de speler had gehad. De Duitse coach benadrukte echter dat de 18-jarige international meerderjarig is en zijn eigen beslissingen neemt.

Lamine Yamal waved a Palestinian flag during Barcelona's open-top victory parade to celebrate winning LaLiga. pic.twitter.com/lt7p4t6tzT — Reuters (@Reuters) May 12, 2026

Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamas, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre.

Quien apoya este tipo de mensajes debe… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 14, 2026

Yamal is zelf vooral bezig met tijdig herstellen van een slepende blessure, die hem het slot van de Spaanse competitie en de Champions League kostte. Hij hoopt op tijd fit te zijn voor het WK voetbal met Spanje over een maand.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover