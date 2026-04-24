Duitsland was maandenlang in de ban van Sandro Wagner. De oud-topvoetballer en voormalig assistent-bondscoach van de nationale ploeg verdween een behoorlijke tijd van de radar. Tot nu...

Wagner hield zich maandenlang stil. Sinds zijn vertrek als trainer van FC Augsburg op 1 december hadden ze in Duitsland nauwelijks nog van hem gehoord. Nu doorbreekt de coach het stilzwijgen in een interview met de Süddeutsche Zeitung. "Ik had mijn tijd daar graag op een mooiere manier afgesloten, maar ik kan nu al zeggen dat dit opnieuw een belangrijke leerervaring voor mij was", zei Wagner over zijn periode bij Augsburg.

Ander telefoonnummer

Wagner begon in Augsburg met hoge verwachtingen en veel hype. Maar na slechts 14 officiële wedstrijden (vier overwinningen, één gelijkspel, negen nederlagen) moest hij in december alweer vertrekken, nog voor de winterstop. Daarna nam hij een ingrijpend besluit.

"Ik had mijn nummer veel eerder moeten veranderen; ik denk dat heel voetbalminnend Duitsland mijn nummer had. Het was voor mij belangrijk om op mezelf gefocust te blijven en externe invloeden gecontroleerd toe te laten, zodat ik mezelf als mens en als coach kon blijven ontwikkelen, zelfs in deze situatie. Wat dat betreft was dit het perfecte moment. Ik wilde reflecteren en had rust nodig. Die tijd heb ik eigenlijk nooit eerder echt gehad."

Toekomstplannen

Een terugkeer aan de zijlijn ligt in het verschiet. "Ik wil nooit degene zijn die opstaat en roept: 'Hallo, ik ben er weer! Ik sta te trappelen!' Ik wil bij niemand in het gevlei komen. Ik had alweer aan de slag gekund als ik had gewild, maar op dit moment vind ik het juist aantrekkelijk om gesprekken te voeren, feedback te verzamelen en aan te voelen wat de mogelijkheden zijn. Als iets goed voelt, stap ik erin, en zo niet, dan doe ik het niet."

Bekend gezicht

Wagner groeide op bij FC Bayern, de club waar hij later in zijn carrière nog terugkeerde. Dat gebeurde pas nadat hij bij clubs als SV Darmstadt en TSG Hoffenheim opbloeide. In 2018 werd hij kampioen met Bayern München. Daarna begon hij aan zijn trainersloopbaan. In 2023 werd Wagner de rechterhand van bondscoach Julian Nagelsmann. Afgelopen zomer vertrok Wagner, komend WK is de Nederlander Alfred Schreuder de assistent-bondscoach van de Duitsers.