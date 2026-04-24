Cristiano Ronaldo is op 41-jarige leeftijd nog steeds topfit. Maar dat gaat niet vanzelf. De stervoetballer hanteert een gezonde levensstijl met een extreem dieet. Dat onthult zijn voormalig privé-chef.

De 41-jarige Portugees is nog steeds actief als voetballer bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië. Hij hoopt ook nog in actie te komen op het WK voetbal van 2026 in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Om fit te blijven hanteert hij een strikt voedingspatroon.

Dat heeft zijn voormalig chef-kok, Giorgio Barone, onthuld aan covers.com. Het dieet van de topvoetballer is tot in de puntjes uitgewerkt. Hij begint elke dag met hetzelfde ontbijt, bestaande uit avocado, eieren en koffie zonder suiker.

Als lunch krijgt CR7 kip of vis met groente. Ronaldo krijgt namelijk zijn enige koolhydraten binnen via groenten. Pasta, brood of andere deegwaren zijn dan ook ten strengste verboden. Voor het avondmaal wordt vis of vlees geserveerd met groente.

Melkproducten

Ook opvallend is het gebrek aan zuivelproducten in zijn dieet. Volgens Barone nuttigt Ronaldo helemaal geen melk. "De mens is de enige diersoort die melk van andere dieren drinkt. Geen enkel ander dier drinkt nog melk na drie maanden", aldus de kok. "Ze drinken geen melk van andere dieren. Dat bestaat niet in de natuur. Alleen mensen blijven melk drinken tot ze 30, 40, 50 of 60 jaar oud zijn. Naar mijn mening is dat verkeerd."

Orgaanvlees

Orgaanvlees staat wel op het menu bij Ronaldo. Hij krijgt regelmatig lever of hart voorgeschoteld. "Dat zijn superfoods", stelt Barone. "Het bevat veel ijzer en is erg belangrijk in voeding."

De vedette laat zijn gezonde levensstijl ook vaak zien aan zijn volgers op Instagram. Zo nam hij recent nog een ijsbad en is hij regelmatig in de sportschool te vinden. "Duurzaamheid en topprestaties komen niet per toeval", schreef hij onlangs op het platform. "Dat komt door dagelijks, consistent herstel. Het is geen geheim. Het is een routine."