De UEFA heeft Gianluca Prestianni geschorst voor zes wedstrijden, waarvan drie voorwaardelijk, vanwege het racisme-incident dat zich voordeed in de wedstrijd tegen Real Madrid in de Champions League in februari. Tijdens dat duel zou de Argentijn zijn tegenstander Vinícius Júnior racistisch hebben bejegend.

Op beelden van de wedstrijd was te zien dat Prestianni zijn mond bedekte op het moment waar Vinícius van sprak. Prestianni en zijn club Benfica ontkenden. Maar de ethische en disciplinaire commissie van de Europese voetbalbond concludeert nu dat de Argentijnse speler zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie.

Prestianni heeft een wedstrijd van zijn schorsing al uitgezeten, hij mocht van de UEFA niet meedoen in de return van Benfica tegen Real. Madrid won beide wedstrijden.

De club moet het in de zenuwslopende ontknoping van het seizoen in Portugal. Benfica heeft nog geen competitieduel verloren, maar staat wel tweede in de Liga NOS. Het FC Porto van Francesco Farioli heeft met nog vier duels te spelen liefst negen punten voorsprong.