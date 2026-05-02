Ajax leek zaterdagavond op een pijnlijke nederlaag af te stevenen in de thuiswedstrijd tegen landskampioen PSV. De Eindhovenaren kwamen door een late treffer van Myron Boadu op voorsprong, maar in de blessuretijd voorkwam Mika Godts dat scenario. Hij schoot de 2-2 binnen, waardoor Champions League-voetbal voor Ajax in zicht blijft.

Voor landskampioen PSV staat er dit seizoen niets meer op het spel, waardoor ze in aanloop naar dit duel zelfs naar Ibiza gingen. Voor Ajax zijn de belangen echter wél heel groot: alleen met een zege houden de Amsterdammers zicht op rechtstreekse plaatsing voor de Champions League. Ajax begon echter dramatisch aan het duel, want al binnen 33 seconden lag de bal in het netje, de snelste PSV-treffer ooit tegen Ajax.

Ricardo Pepi zette PSV al snel op voorsprong. De Amerikaan kon bij de tweede paal van dichtbij binnen koppen na een ingooi van Yarek Gasiorowski: 0-1. Couhaib Driouech kreeg een enorme kans voor een leeg doel, maar schoof de bal opmerkelijk genoeg in de handen van Ajax-doelman Maarten Paes.

Daarna revancheerde Ajax zich razendsnel van die mentale tik. In de elfde minuut zorgde rechtsback Anton Gaaei met een hard afstandsschot voor de gelijkmaker: 1-1.

Ajax domineert tegen PSV

Na de gelijkmaker kreeg Ajax het vertrouwen volledig terug en bleek van enige ontreddering na de snelste tegentreffer ooit geen sprake. Integendeel: de Amsterdammers namen het initiatief stevig in handen en legden de zwakke plekken bij PSV bloot. Rechtsback Kiliann Sildillia moest meerdere keren ingrijpen en de bal wegwerken om grotere problemen te voorkomen.

De grootste kans van de eerste helft was voor Ajax. Ajax-goalie Paes speelde strak in op spits Kasper Dolberg, die met een slim tikje Jorthy Mokio bereikte. De Belg legde af op Steven Berghuis, die de doorgelopen Dolberg op het juiste moment weer aanspeelde. De Deense spits stifte de bal echter tegen PSV-doelman Matej Kovar, waardoor het 1-1 bleef. PSV schoot in het restant van de eerste helft niet op het doel van Ajax.

PSV speelt niets klaar

Aan het begin van de tweede helft veranderde er niets aan het spelbeeld. PSV kreeg van Ajax alle ruimte om op te bouwen, maar was voortdurend slordig in balbezit. Ajax bleek daarentegen via de counter duidelijk de gevaarlijkste ploeg. Steven Berghuis kreeg een grote kans om zijn team op voorsprong te zetten, maar hij schoot rakelings over.

In het slot van de tweede helft probeerde PSV nog wel de aanval te zoeken, maar was het behoorlijk onnauwkeurig in het benutten van de mogelijkheden. Tóch was daar in de 78e minuut plots de voorsprong voor de ploeg van Peter Bosz. De trainer bracht enkele minuten daarvoor Myron Boadu in het veld en dat bleek een gouden greep. De spits frommelde de bal via de benen van Ajax-verdediger Ko Itakura in het doel: 1-2.

Ajax ontsnapt aan nederlaag

Uiteindelijk voorkwam Ajax-uitblinker Mika Godts een pijnlijke nederlaag met een late gelijkmaker. De Belgische vleugelaanvaller schoot in de absolute blessuretijd de 2-2 tegen de touwen met een droge knal vanaf de rand van het strafschopgebied, waardoor de Amsterdammers tóch kunnen blijven dromen van Champions League-voetbal.

Champions League-voetbal voor Ajax?

Doordat PSV zich al geruime tijd tot kampioen heeft gekroond, ligt de focus in de VriendenLoterij Eredivisie inmiddels op de strijd om de tweede plaats. Ajax kon zaterdagavond goede zaken doen door het matige PSV te verslaan, maar slaagde daar niet in. Dankzij de late treffer van Mika Godts hielden de Amsterdammers uiteindelijk nog wel een punt over aan het duel.

Feyenoord kan daar zondagmiddag van profiteren tijdens het uitduel met Fortuna Sittard en het gat verkleinen tot zes punten. Met nog slechts twee wedstrijden te gaan lijkt Ajax een wonder nodig te hebben om zich nog rechtstreeks te plaatsen. Wel maken de Amsterdammers nog altijd een goede kans op een plek in de voorronde van de Champions League: Ajax staat op gelijke hoogte met NEC, terwijl FC Twente één punt minder heeft. NEC en FC Twente moeten hun wedstrijden dit weekend nog spelen.