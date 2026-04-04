Zowel Ajax als Feyenoord zouden hun oog hebben laten vallen op het zeventienjarige Mexicaanse toptalent Gilberto Mora. De aanvallende middenvelder speelt momenteel bij het Mexicaanse Club Tijuana en komt uit voor Mexico onder 20.

Vrijdag meldde Récord dat Feyenoord interesse zou hebben in Mora. Een dag later meldt de Mexicaanse tak van Marca dat ook Ajax interesse zou hebben in de 17-jarige middenvelder, die behoorlijk in trek is, want ook buiten de Eredivisie om is er interesse in hem. Bij Club Tijuana speelt hij ondanks zijn jeugdige leeftijd al anderhalf seizoen in het eerste en wordt daar 'de Mexicaanse Pedri' genoemd.

Het is onbekend of er sprake is van concrete interesse vanuit beide Eredivisieclubs, en of de Rotterdammers en/of Amsterdammers zich al gemeld hebben bij Club Tijuana of de zaakwaarnemer van de middenvelder.

Ook ex-Ajax-trainer Francesco Farioli in de race

Naast Ajax en Feyenoord zouden ook AC Milan, Napoli, Sporting Portugal en FC Porto met Francesco Farioli geïnteresseerd zijn in Mora. Het zal dus alles behalve een makkelijke strijd worden voor Feyenoord en Ajax om de talentvolle middenvelder naar Nederland te halen.

Prijskaartje

Bovendien zullen beide een miljoenenbedrag voor de zeventienjarige moeten reserveren. Club Tijuana zou volgens het Mexicaanse medium ongeveer tien miljoen euro willen ontvangen voor Mora. Het is onduidelijk of Ajax of Feyenoord op dit moment de betere papieren hebben voor de Mexicaanse middenvelder, die al vijf interlands speelde.