Bijna jarige Michael van Gerwen wint na merkwaardige partij van Luke Littler in Liverpool

Luke Littler en Michael van Gerwen speelden in de Premier League Darts in Liverpool een merkwaardige wedstrijd. De nummers twee en drie van de wereld stonden na elf legs vol ongeloof op het podium. De Nederlander gaf zichzelf uiteindelijk alvast een fijn verjaardscadeau.

Van Gerwen had weer eens last van opstartproblemen en moest zijn eigen leg meteen inleveren bij Littler. Die had van tevoren aangegeven dat hij veel haat van de fans in Liverpool verwachtte. Hij is fan van de rivaliserende voetbalclub Manchester United en kreeg ook vorig jaar bij zijn debuut in Liverpool gefluit en boegeroep om zijn oren. Dat viel dit keer mee. Redelijk ongestoord kon hij zijn voorsprong op de Nederlander uitbreiden tot 4-0.

Ommekeer

De Van Gerwen van München, waar hij met Pasen zijn eerste titel van het jaar won, was in Liverpool afwezig. Pas na een 4-0 achterstand krabbelde de Nederlander wat op, maar toen leek het al te laat. Het werd 4-0 en pas daarna kwam MVG voor het eerst op het scorebord (4-1). Littler leek de buit al in de tas te hebben, maar begon meermaals te missen. Ineens stond het 5-5 en mocht Van Gerwen beginnen aan de beslissende leg. Na een gemiste matchdart was het met zijn tweede meteen raak: een mooie 6-5 zege op Littler. De Nederlander viert vrijdag (25 april) zijn 36ste verjaardag.

VAN GERWEN STUNS LITTLER!!



Now that is some comeback from Michael van Gerwen... 🤯



From 4-0 down, he powers back to beat Luke Littler 6-5 and set up a Semi-Final clash against Luke Humphries.



— PDC Darts (@OfficialPDC) April 24, 2025

Bijzondere week

De Nederlander beleefde een enerverende week. In Rotterdam Ahoy ging hij voor eigen publiek pijnlijk onderuit tegen Stephen Bunting en moest hij de speciale Premier League Darts-avond al na één wedstrijd verlaten. Niet zo gek, gezien zijn vorm van de maanden daarvoor. Maar met Pasen stond hij ineens weer op. Hij won zeer verrassend én met goed spel de Euro Tour in München. Na afloop vocht hij tegen de tranen.

