Dit is Michael van Gerwen: Nederlandse topdarter kwakkelt al jaren, maar jaagt nog altijd op eerherstel

Al jaren de nummer één van Nederland. Drievoudig wereldkampioen. 48-voudig winnaar van een PDC-major. Het hoogste gemiddelde ooit op televisie gegooid. Maar de carrière van de ooit zo succesvolle Michael van Gerwen zit al maanden in een dip. Hier lees je alles wat je moet weten over de beste darter van ons land.

Van Gerwen werd wereldkampioen op de WK's van 2014, 2017 en 2019. Sindsdien stond hij nog drie keer in de finale: in 2020 verloor hij van Peter Wright, in 2023 verloor hij van Michael Smith. Afgelopen WK was Van Gerwen niet de topfavoriet om op 3 januari 2025 met de Sid Waddell-beker in zijn handen te staan, maar hij haalde de finale wel. Ondanks zijn eigen worstelingen én de opkomst van de 'Lukes': Luke Littler en Luke Humphries. De 18-jarige sensatie Littler was hem in de finale van het WK darts begin januari 2025 te slim af en pakte Van Gerwens record af als jongste wereldkampioen ooit.

Dartlegende Phil Taylor legt vinger op zere plek bij Michael van Gerwen: 'Daar denkt hij over na' Michael van Gerwen dominerde jarenlang de dartwereld, maar met de opkomst van Luke Humphries en Luke Littler is de tijd als alleenheerser definitief voorbij. De Nederlander heeft steeds meer moeite om grote titels te winnen en zijn oude rivaal Phil Taylor denkt wel te weten waarom.

Luke Littler

Littler is hard aan het werk om de status van Van Gerwen in no time te verpulveren. De dartsensatie veroverde in minder dan een jaar de wereld. Hij haalde bij zijn debuut op het grote WK darts meteen de finale (waarin hij verloor van Humphries) en won de Premier League Darts én de Grand Slam of Darts. Hij werd vervolgens in zijn tweede finale meteen wereldkampioen, won de UK Open en bezwijkt maar niet onder de druk.

Diepe zucht na claim over topdarters Luke Littler (18) en Phil Taylor (64): 'Dat is zo'n grote onzin' Mensen die Phil Taylor en Luke Littler met elkaar vergelijken, moeten daar zo snel mogelijk mee stoppen. Die mening heeft Vincent van der Voort in ieder geval. En zeker als de huidige wereldkampioen (18) beter wordt gemaakt dan de zestienvoudige WK-winnaar Taylor, slaakt de Nederlander een diepe zucht.

Toekomst

Van Gerwen is inmiddels 35 jaar oud en een aantal jaar geleden zei hij dat hij rond zijn veertigste wil stoppen met darten. In de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door verklapt hij zijn daadwerkelijke toekomstplannen. Zijn jacht op meer dan zijn drie gewonnen wereldtitels, leidt hem in de richting van de prestaties van die andere Nederlandse topper; Raymond van Barneveld. Als hij zich aan zijn eigen gestelde tempo houdt, gaat hij automatisch de vijf wereldtitels van Barney voorbij. Al vindt MvG dat hij qua prestaties Van Barneveld allang voorbij is. De zestien wereldtitels van de absolute recordhouder Phil Taylor gaat Van Gerwen in ieder geval niet meer verbreken.

Topdarter Michael van Gerwen onthult nieuws over zijn toekomst: 'Dan kun je goed tellen' De toekomst van Michael van Gerwen ligt voorlopig nog in het darts. Ondanks de mindere resultaten van het afgelopen jaar, ziet de Nederlander geen reden om er eerder dan gepland een einde aan te breien. Sterker nog: hij heeft onlangs zijn contract flink verlengd en is stellig over zijn niveau de komende jaren.

'Minder hongerig'

Dat komt mede omdat, volgens Van Gerwen, het darten te veel is veranderd ten opzichte van Taylors tijd. De darters zijn over de hele linie een stuk sterker dan dat het deelnemersveld dat tien jaar geleden was. En zelf heeft Van Gerwen te maken gekregen met conflicterende prioriteiten. Na zijn doorbraakjaar bij de PDC in 2012 kon hij jarenlang echt léven voor de sport. En dat deed hij: zeven jaar lang was hij de nummer één van de wereld.

Openhartige Michael van Gerwen spreekt zich uit over WK darts, familie en dilemma's Niemand minder dan Michael van Gerwen schuift dit keer aan in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. De drievoudig wereldkampioen praat openhartig over de hoogte- en dieptepunten in zijn rijke carrière. Hij kijkt vooruit naar het WK darts, gaat dieper in op dilemma's en haalt met goede vriend Vincent van der Voort mooie herinneringen op.

Begin 2021 raakte hij die plek kwijt aan Gerwyn Price en sindsdien is hij geen koploper meer geweest op de Order of Merit. Omdat het prijzengeld, waar de ranglijst op is gebaseerd, enorm is verhoogd in een paar jaar. Maar ook omdat hij minder 'hongerig' is.

Getrouwd met Daphne en vader van twee kinderen

Dat klinkt alsof hij niet meer wil of hoeft te winnen, maar hier komen die conflicterende prioriteiten samen. Hij wíl nog wel winnen, maar hij vindt zijn gezin nu belangrijker of in ieder geval net zo belangrijk als zijn 'werk'. In 2014 trouwde hij met zijn vriendin Daphne. Ze waren toen al tien jaar samen. Inmiddels is het gezin Van Gerwen verdubbeld naar vier mensen: in 2017 werd Zoë van Gerwen geboren en in 2020 Mike van Gerwen. Voor hen wil Van Gerwen een financieel zorgeloze toekomst bieden, dus vandaar dat de honger van Van Gerwen naar de prijzen (en daarmee het prijzengeld) nog steeds niet is gestild.

Van Gerwen heeft ook nog eens de pech dat hij fysiek wat problemen heeft gekregen. Zo heeft hij al jaren periodes waarin hij veel last heeft van jicht, een ontsteking in een gewricht. In 2022 bleek hij ook carpaletunnelsyndroom in zijn werparm te hebben, waaraan hij geopereerd moest worden. De vernauwde 'tunnel' in zijn pols werd met succes behandeld, waardoor hij minder tintelingen, pijn en een doof gevoel in zijn hand had.

Dit is Daphne, de vrouw van Michael van Gerwen: kapster bezorgde topdarter dubbel geluk na moeilijkheden Michael van Gerwen is Nederlands beste darter aller tijden, al zal Raymond van Barneveld het daar niet mee eens zijn. Al sinds Mighty Mike (35) de dartswereld veroverde, is hij samen met zijn vrouw Daphne. De twee zijn al meer dan tien jaar getrouwd en ze maakten alles mee: van zijn sportieve hoogtepunten, tot moeilijke fasen in hun privéleven. Dit is Daphne van Gerwen, de vrouw van de Nederlandse topdarter.

Fysieke problemen en operaties

In 2023 en 2024 moest hij daarnaast nog een paar keer onder het mes. Dit keer omdat hij uitgebreid aan zijn gebit moest worden geopereerd. Zijn onderkaak en bovenkaak stonden te ver uit elkaar en om problemen in de toekomst te voorkomen, adviseerden de orthodontist en kaakchirurg los van elkaar om in het voorjaar van 2023 te opereren. In de zomer van 2024 onderging hij nog een heftige ingreep, maar daarmee lijkt het ergste leed voorbij. Nadat zijn boven- en onderkaak werden gebroken, werkt de orthodontist nu 'om de twee weken' aan de finetuning van zijn mond. Momenteel draagt hij een beugel en is zijn gebit nog 'onder constructie', zoals je goed kan zien als hij interviews geeft.

Stille afmelding topdarter Michael van Gerwen: 'Hij zat vanmorgen alweer bij de dokter' Met stille trom vertrok Michael van Gerwen maandagavond alweer uit het Duitse Hildesheim na weer een verloren vloertoernooi. De Nederlandse topdarter verloor in de eerste ronde van Niko Springer, maar dat was volgens vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort helemaal niet zo gek.

Einde aan worstelingen?

Dat hij ondanks al die fysieke malheur de WK-finale haalde in januari, kwam dan ook als een daverende verrassing. Zijn weg naar glorie begon op 20 december met zijn wedstrijd in de tweede ronde tegen James Hurrell. Na de zege op Chris Dobey in de halve finales lonkte zelfs de titel even. 2024 was, mede door de operaties en 'de Lukes', verder weinig succesvol. Een finale van de Matchplay is de enige grote prestatie in dat slechte jaar.

Emotionele Michael van Gerwen lucht z'n hart na zege op Jeffrey de Graaf: 'Ik mis m'n vrouw en kinderen' Michael van Gerwen bereikte overtuigend de kwartfinales van het WK darts. De Nederlander schreeuwde zijn vreugde en andere emoties eruit na zijn winnende pijl tegen Jeffrey de Graaf. Meteen na afloop kwamen de emoties los bij Van Gerwen.

Te gast in podcast Darts Draait Door

Niemand minder dan Michael van Gerwen was in de negende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door te gast. Vanuit zijn kelder in zijn huis in Vlijmen besprak de openhartige topdarter alles: van dilemma's tot gezin en van het WK darts tot Raymond van Barneveld. Samen met vriend Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes bespraken ze alle ins en outs van de dartswereld. Beluister de aflevering hieronder of check in via kanalen als Spotify , YouTube en Apple Podcasts .

Naam Michael van Gerwen Leeftijd 35 Sport Darten Partner Daphne van Gerwen, vader van Zoë en Mike Wereldkampioen Drie keer Bijnaam Mighty Mike/MVG