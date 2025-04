Gian van Veen werpt zich op als vervanger van Michael van Gerwen na opmerkelijke uitspraak: 'Droom die uitkomt'

Michael van Gerwen baarde na zijn zege op de Euro Tour in München opzien door aan te kondigen dat hij niet gaat gooien op de World Cup of Darts. Nederland zal dus op zoek moeten naar iemand anders naast Danny Noppert tijdens het landentoernooi. Laat diegene toevallig opduiken bij Viaplay tijdens de uitzending rondom de Premier League Darts in Liverpool.

Bij de World Cup of Darts strijden - normaliter - de twee best geklasseerde darters van de wereldranglijst samen in een koppeltoernooi voor de eer van hun land. Van Gerwen zei de afgelopen jaren wel vaker af, zoals hij dat nu in Duitsland ook deed bij Dartsnews.de. Daardoor veranderde TeamNL van samenstelling. Danny Noppert is al een tijdje de tweede Nederlander op de ranking en was er de laatste jaren vaak bij. Maar ook Dirk van Duijvenbode mocht er even staan. Voor de editie van 2025 duikt er een nieuwe naam op.

'Contact met Danny Noppert'

Gian van Veen is achter Noppert en Van Gerwen nu de derde Nederlander en maakt door de afmelding van MVG nu een grote kans om zijn debuut te maken op het koppeltoernooi. "Ik heb het weekend vrij gehouden, dus als ze me vragen, ben ik erbij. Officieel heb ik nog niks gehoord, maar ik heb er wel al contact over met Danny Noppert. We zouden het allebei super vinden om met elkaar te gooien, we gaan namelijk wel goed samen", zei Van Veen toen hij inbelde bij Viaplay.

'Droom die uitkomt'

Hij zit in Graz voor de Euro Tour in Oostenrijk. Daar hoopt hij op minstens een herhaling van München, want hij haalde daar de finale. Mede door de 12.000 pond prijzengeld aldaar steeg hij op de ranking en is hij een serieuze kandidaat om Van Gerwen te vervangen op de World Cup of Darts half juni. Het zou heel raar zijn als de PDC voor iemand anders kiest. "Het was voor Danny en mij ook heel mooi geweest om met Van Gerwen te gooien, maar we zouden het nu samen ook goed kunnen. Voor mij is het een droom die uitkomt."

Meer problemen

De PDC moet de teams voor de World Cup nog bekendmaken, maar niet alleen bij Nederland zijn er 'problemen'. Luke Littler zou ook zijn debuut mogen maken bij titelverdediger Engeland, maar de wereldkampioen liet in een cryptische reactie eerder deze week weten tot het EK darts in oktober niet meer naar Duitsland te gaan. De World Cup of Darts is half juni in Frankfurt. In het geval van ook zijn afmelding, is Stephen Bunting de eerste Engelsman achter Luke Humphries.